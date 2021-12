Jak informowaliśmy, wcześniej zniknęły cztery zawodniczki Kamerunu. Stało się to po rozegraniu meczu z Polską. Były to Appoline Abena Ekobena, Jasmine Yotchoum, Amelie Cevanie Mvoua i Jodelle Clarisse Madjoufang, widziane poza hotelem, gdy łapały dla siebie taksówkę.

Piłka ręczna. Zaginęła zawodniczka Iranu

Teraz zniknęła Iranka Shaghayegh Bapiri, o czym poinformowała duńska telewizja TVP2 Sport. To zawodniczka, która rozegrała najwięcej minut w meczach Iranu podczas jego debiutu na mistrzostwach świata. Iran przegrał wszystkie trzy mecze grupowe: 11-39 z Rumunią, 9-41 z Norwegią i 25-31 z Kazachstanem, co sprawiło że odpadł z dalszej walki o medale. W turnieju pocieszenia uległ 32-37 Uzbekistanowi, 8-41 Angoli oraz 17-32 Kamerunowi. Po tym meczu słuch po Shaghayegh Bapiri zaginął.



CZYTAJ TAKŻE: Kosmiczny wynik na mistrzostwach świata w piłce ręcznej. Co za pogrom!



- Poinformowaliśmy policję, podobnie jak w wypadku zawodniczek z Kamerunu. Nic więcej nie możemy zrobić - powiedział Jaume Fort, szef komitetu organizacyjnego mistrzostw świata.

Reklama