Kolejna afera w reprezentacji Polski po MŚ. Zawodnik zarzuca kłamstwa Lijewskiemu

Reprezentacja Polski fatalnie wypadła na tegorocznych mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni przegrali dwa mecze grupowe i tylko jeden zremisowali, a Puchar Prezydenta IHF za zajęcie 25. miejsca , trudno uznać za pocieszający sukces. Już w trakcie turnieju o sytuacji w kadrze zrobiło się głośno. Najpierw wybuchła afera związana z opuszczeniem zespołu podczas mistrzostw przez Kamila Syprzaka, a teraz Michał Olejniczak zarzuca Marcinowi Lijewskiemu kłamstwa. Pierwsze oznaki, że między selekcjonerem a zawodnikiem są jakieś spięcia, mogła sugerować wypowiedź szkoleniowca dla TVP Sport z 19 stycznia, kiedy to Lijewski wprost uderzył w lewego rozgrywającego.

"Wojenka" zaczęła się jeszcze w trakcie MŚ. Lijewski wprost skrytykował Olejniczaka

- Michał w ataku raczej więcej zepsuł, niż zrobił. Nie takie był plany . Michał miał biec do kontry. Mieliśmy wykorzystać to, że być może Szwajcarzy nie zdążą wrócić - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

W kolejnej rozmowie z TVP Sport, która została opublikowana 3 lutego Lijewski, ponownie skierował słowa krytyki w kierunku lewego rozgrywającego kadry. Tym razem padły mocne zarzuty o to, że zawodnik zgłaszał brak sił.

Afera w reprezentacji Polski. Olejniczak dementuje słowa wypowiedziane przez selekcjonera

"Jako wielokrotny i wieloletni zawodnik Reprezentacji Polski w Piłce Ręcznej stanowczo dementuję nieprawdziwe informacje, dotyczące mojej osoby w wywiadzie opublikowanym na stronie sport.tvp.pl w dniu 3 lutego 2025 roku wypowiedziane przez Trenera Reprezentacji Polski. Kiedy dziennikarka Pani Sylwia Michałowska zapytała o niepełne wykorzystanie moich umiejętności w ataku, została poinformowana, że podczas ostatnich Mistrzostw Świata dwukrotnie odmówiłem gry w ataku z powodu zmęczenia. Twierdzenie to jest nieprawdą, a większość specjalistów, obserwatorów i kibiców wie, że od zawsze gram z pełnym zaangażowaniem w obu formacjach, zarówno w klubie, jak i reprezentacji. Nigdy nie unikam odpowiedzialności, wręcz przeciwnie, zawsze pracowałem nad tym, by stawać się lepszym zawodnikiem i lepszym człowiekiem. Jak dla każdego zawodnika powołanego do reprezentowania Polski, występowanie w jej barwach traktuję jako największy zaszczyt i obowiązek pokazania się z najlepszej strony. Oświadczenie zostało sformułowane w celu sprostowania pojawiających się informacji na temat mojej postawy podczas ostatnich Mistrzostw Świata" [pisownia oryginalna] - brzmi treść oświadczenia.