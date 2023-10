Klęska polskiej drużyny w Lizbonie. Pogrom już przed przerwą

Sporting ma w swoim składzie diament. O jego moecy Chrobry przekonał się już w pierwszej akcji

Sporting to bowiem zespół, który co sezon występuje w Europie, Chrobry wrócił do niej po kilkunastu latach, nie ma tu żadnego doświadczenia. Klub z Lizbony to aktualny zdobywca Pucharu Portugalii, zarazem wicemistrz kraju. Tytuł przegrał z FC Porto zaledwie o punkt, decydowało przegrane jedną bramką spotkanie w połowie maja na terenie "Smoków". Właśnie dlatego w Porto cieszą się obecnie z gry w Lidze Mistrzów, Sporting musi znów czekać, by wrócić do niej.