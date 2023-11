Klęska Polaków w Rumunii. I te słowa trenera: "Dźwigasz na siłowni 200 kilo, a nie masz siły"

HC Dobrogea Sud Constanța był przed tym spotkaniem liderem grupy H, bo wygrał wcześniej dwa trudne spotkania - w Tatabanyi na Węgrzech i niespodziewanie ze Sportingiem Lizbona . Tym samym, który wcześniej mocno zbił graczy z Głogowa, wygrał z nimi 37:20 . Już choćby to świadczyło, że jeśli drużyna z Dolnego Śląska będzie chciała poszukać pierwszych punktów, to raczej za tydzień, w rewanżu. W Konstancy atmosfera była bowiem bardzo gorąca, własna hala niosła zdobywcę Pucharu Rumunii.

Niezły początek i nagły zastój. Reprezentant Rumunii zamurował bramkę

Gracze Chrobrego seryjnie marnowali świetne okazje , a przecież dograń do koła czy skrzydeł było całkiem sporo. A mylili się wszyscy po kolei: Wojciech Hajnos , Paweł Paterek , Wojciech Styrcz , Rafał Jamioł , Oleksandr Tilte czy Jakub Orpik . Z każdą kolejną minutą poprawiali skuteczność reprezentacyjnego bramkarza Rumunii Dana Luciana Vasile , który stawał się pierwszoplanową postacią.

Trener Witalij Nat wytrzymał do 10. minuty, przy stanie 6:2 dla CSM poprosił o przerwę. Niewiele to pomogło, trzecie trafienie, Tilte z karnego, zaliczył w... 16. minucie!

A przecież gospodarze nie prezentowali jakiejś super dyspozycji w ataku. Owszem, mieli groźnego na kole Serba Zorana Nikolicia , często z drugiej linii rzucał Rosjanin Witalij Komogorow . Tyle że tak jak Vasile pomagał Rumunom, tak Ukrainiec Anton Derewiankin był bezradny w bramce gości. Obaj bronili po 18 rzutów - pierwszy zaliczył 10 interwencji, drugi zaś trzy. To było widać w wyniku.

Trener Chrobrego wstrząśnięty, mocne słowa w przerwie. Ma o czym myśleć

Wprowadzony ze Derewiankina weteran Rafał Stachera też niewiele mógł zrobić, co chwilę rywale tworzyli sytuacje sam na sam. Pierwsze pięć minut drugiej części gospodarze wygrali 3:0, trener Nat nie wytrzymał i znów poprosił o przerwę. - Dźwigasz na siłowni po 200 kilo, a nie masz siły, by faceta wziąć na plecy irytował się szkoleniowiec, mówiąc do Wojciecha Matuszaka.