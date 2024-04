Karne w Puławach. Beniaminek w beznadziejnej sytuacji

W starciu czwartej z piątą drużyną sezonu zasadniczego nie było nudy. Mecz nieznacznie lepiej zaczęli gospodarze. Chrobry wypracował jednak cztery bramki przewagi. Taki dystans długo utrzymywał się w drugiej części. W końcu Sergiej Bebeszko zdecydował się na grę siedem na sześć w ataku, co poskutkowało odrobieniem strat. Azoty wyszły na prowadzenie, ale ostatnie słowo należało do przyjezdnych, którzy za sprawą Wojciecha Matuszaka doprowadzili do remisu 32:32. W karnych miejscowi wygrali 4:3. Ostatnią siódemkę wykorzystał Dawid Fedeńczak.

