Dla 33-letniego Piotra Chrapkowskiego to już szósty sezon w najbardziej chyba polskim klubie szczypiorniackiej Bundesligi, czyli SC Magdeburg. Z sukcesami "Gladiatorów" przed laty prowadził Bogdan Wenta, tam zaczynali swoją niemiecką przygodę Grzegorz Tkaczyk i Karol Bielecki, a przez dziewięć lat podporą był Bartosz Jurecki. Chrapkowski trafił do Magdeburga w 2017 roku z Kielc i szybko stał się podstawowym graczem w defensywie "Gladiatorów".

Z nim w składzie Magdeburg zajął najpierw czwarte miejsce w Bundeslidze, później trzy razy trzecie, a w tym roku - po wielu latach - w końcu świętował mistrzostwo Niemiec. Do tego podopieczni Benneta Wiegerta wygrali w 2021 Ligę Europejską, która była dla nich przepustką do startu w IHF Super Globe, czyli klubowych mistrzostw świata. Wygrali je tak w zeszłym roku, jak i teraz w październiku - dwukrotnie ogrywając w finale Barcelonę .

Piotr Chrapkowski zacytował Heraklita z Efezu. "Pantha rei"

Chrapkowski nie wykluczał, że być może zdecyduje się na przedłużenie kontraktu w Magdeburgu, jeśli taka będzie też wola drugiej strony. Stało się jednak inaczej, we wtorek zostało to oficjalnie ogłoszone. "Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana" - kapitan reprezentacji Polski zacytował słowa Heraklita z Efezu w swojej odezwie do kibiców Magdeburga. "Przyjechałem do Magdeburga w 2017 roku i przez te lata powstało wiele wspaniałych wspomnień. Tu urodził się mój syn Bruno, córka Klara straciła pierwszy ząb mleczny, a najstarsza Sara poszła do szkoły. Żona Dagmara kocha zaś swoich pacjentów w lokalnym gabinecie dentystycznym. Kochamy kibiców i klub, ale nadszedł czas, aby ponownie pochwalić się nowym wyzwaniem" - napisał Chrapkowski, ale nie zdradził, co teraz zamierza robić. Pragnie jednak kontynuować karierę.