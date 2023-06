Kapitalny początek mundialu dla Polaków. Pogrom Amerykanów w wyjątkowym miejscu

Niemal 20 lat w Brazylii, w sierpniu 2003 roku, Polska po raz ostatni wystąpiła w mistrzostwach świata U-21 piłkarzy ręcznych. W Brazylii mieliśmy pecha, już w pierwszej fazie grupowej trafiliśmy na Szwecję i Danię, późniejszych finalistów tej imprezy. Były to jedyne spotkania przegrane przez Polaków w turnieju, na końcu zajęli w nim siódme miejsce. Mieliśmy wtedy wielką gwiazdę - Karol Bielecki został królem strzelców z 70 trafieniami, wybrano go też do Drużyny Gwiazd. A jaką karierę później zrobił "Kola", nikomu tłumaczyć nie trzeba.

Polacy zagrali w mistrzowskiej hali. Wspaniały początek turnieju

Dziś Polacy wrócili do elity w tej kategorii wiekowej, a awans wywalczyli na początku stycznia w niesamowitych okolicznościach. Na 78 sekund przed końcem meczu z Norwegią przegrywali 25:28, grali w osłabieniu. A jednak wyrównali, co dało im awans . I w nagrodę dziś zadebiutowali w mistrzostwach świata.

Turniej finałowy odbywa się w Grecji i w Niemczech - Polacy zagrali dziś w Magdeburgu, w hali niedzielnego zwycięzcy Ligi Mistrzów. Nasz skrzydłowy Szymon Wiaderny odbył więc krótką podróż , bo jeszcze w sobotę był w składzie Barlinka Industrii podczas ćwierćfinałowego starcia z PSG. Dziś miał stuprocentową skuteczność w starciu z Amerykanami, zdobył osiem bramek. No i wybrano go MVP spotkania.

Mecz był zaś dla Polaków bardzo łatwy. W czterozespołowej grupie mamy jeszcze Chorwatów czy Francuzów , to potentaci, ale też właśnie Amerykanów, którzy piłki ręcznej się uczą. Mecz z nimi był przetarciem przed potyczką z Chorwacją, która może zadecydować o awansie do drugiej fazy (awansują tylko dwa zespoły).

Widać to było od początku - pierwsza akcja USA trwała 100 sekund, stracili piłkę. A Polacy byli bezlitośni - trafił ze skrzydła Dawid Molski, za chwilę powtórzył to. Do tego w bramce nie do pokonania był Marcel Jastrzębski, as Orlenu Wisły Płock, mający już za sobą grę w pierwszej reprezentacji. Po raz pierwszy został pokonany w 8. minucie, Polacy mieli już wtedy pięć trafień.