Kapitalna gra Polaków, Serbia rozbita. Chcemy już mistrzostw Europy!

Trener reprezentacji Polski Marcin Lijewski miał po meczu z Hiszpanią żal do swojego zespołu - brakowało mu konsekwencji w drugiej połowie, tak w obronie, jak i w ataku. Mimo wielu wahań Polacy przez trzy kwadranse toczyli wyrównany bój z trzecim zespołem świata, ostatecznie jednak przegrali dość wysoko - 25:31. Niemal w takim samym stosunku, bo 31:24, Serbia pokonała w Girolles Słowację. I to dziś zespół z Bałkanów był rywalem Biało-Czerwonych.

Ważne decyzje Lijewskiego, na niektórych pozycjach będzie miał spory ból głowy

Lijewski dokonał tylko jednej zmiany w składzie - w bramce za Jakuba Skrzyniarza pojawił się Mateusz Kornecki. Skrzyniarz może być właściwie pewny miejsca w wyjściowej 16 na mistrzostwa Berlina - rywalizacja toczy się o pozycję tego drugiego. Może nawet do Niemiec pojadą wszyscy trzej, ale raczej w meczowej kadrze będzie miejsca dla dwóch. Kornecki zaczął od początku, miał kilka bardzo dobrych momentów, nie wypadł źle. W drugiej połowie pojawił się za to Morawski i od razu popisał się interwencją w sytuacji sam na sam. Selekcjonera czeka tu ciężki wybór.

Podobnie miało być na środku rozegrania - aż czterech graczy aspirowało do dwóch, maksymalnie trzech miejsc w kadrze. Do Hiszpanii nie poleciał jednak Piotr Jędraszczyk, który w kraju leczy uraz, jego stan zdrowia jest wielką niewiadomą. W meczu z Serbią zaczął na tej pozycji Arkadiusz Ossowski, nieźle kierował grą drużyny, ale w 14. minucie doznał urazu ramienia lub barku podczas gry w obronie i opuścił boisko. To też może być spory problem, sytuacja nie wyglądała za dobrze. Zastąpił go Paweł Paterek, który potrafi grać szybko, ale raczej nie wyrasta ponad poziom Superligi. A w obecnej sytuacji Polska musi mieć do kierowania grą zawodnika lepszego. Być może Michała Olejniczaka, tu już decyzja należy do Lijewskiego.