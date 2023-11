Kapitalna forma mistrzów Polski, rywal rozbity. Pokaz mocy w Lidze Mistrzów

Jeśli w Lidze Mistrzów mogą być jakieś łatwe spotkania, to takie - w teorii - czekało kielczan akurat w czwartek. Do Hali Legionów przyjechał mistrz Macedonii Eurofarm Pelister, ale porównywanie go z Wardarem Skopje, czyli dwukrotnym zwycięzcą Ligi Mistrzów w ostatnich latach, nie ma najmniejszego sensu. Zespół z Bitoli jest dostarczycielem punktów, przegrał dotąd wszystkie spotkania.