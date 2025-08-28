Już dziś startuje Superpuchar Anilana Cup w Łodzi!

Przez trzy dni sportowych emocji młodzi sportowcy z roczników 2010-2015 będą rywalizować w sześciu halach w Łodzi z podziałem na zespoły dziewcząt i chłopców. W turnieju wezmą udział 73 drużyny. To wydarzenie o wyjątkowej skali, jeden z największych turniejów dla najmłodszych w Polsce, które zgromadzi adeptów piłki ręcznej z różnych zakątków kraju.

Hale, w których odbywa się turniej:

Hala Wifama (ul. Niciarniana 1/3)

Hala Parkowa (ul. Machałowskiego 5/7)

Hala CHKS (ul. Kosynierów Gdyńskich 18)

Hala Anilana (ul. Sobolowa 1)

Hala CWFiS (ul. Styrska 20/24)

Hala SP 198 (ul. Czajkowskiego 14)

Finałowe rozstrzygnięcia turniejowe zapadną w sobotę. Następnie wszyscy młodzi szczypiorniści będą mieli okazję poczuć atmosferę wielkiego widowiska, oglądając w łódzkiej Atlas Arenie dwa prestiżowe mecze o Superpuchar Polski. O godz. 14:30 o trofeum kobiet zagrają KGHM Zagłębie Lubin z PGE MKS El-Volt Lublin, a o godz. 18:00 w rywalizacji mężczyzn zmierzą się ORLEN Wisła Płock i Industria Kielce.

Ceremonia zwycięzców Superpuchar Anilana Cup

Między meczami o Superpuchar Polski - około godziny 16:30 - odbędzie się uroczysta ceremonia zakończenia turnieju Superpuchar Anilana Cup. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone za osiągnięte wyniki, a wyróżniający się zawodnicy otrzymają indywidualne wyróżnienia w trzech kategoriach: MVP turnieju, najlepszy strzelec oraz najlepszy bramkarz. To wyjątkowa okazja, aby uhonorować młodych sportowców podczas wydarzenia, które integruje całe środowisko piłki ręcznej.

Superpuchar Anilana Cup '25 ma na celu popularyzację piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży przy okazji Superpucharu Polski - Łódź '25. Wydarzenie organizowane jest przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana Łódź, Superligę sp. z o.o. oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz Łódzkim Związkiem Piłki Ręcznej.

Bilety na Superpuchar Polski dostępne są na platformie Eventim.

