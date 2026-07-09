Jurasik poprosił o przerwę. Z piekła do nieba. Wieczorem przyszła gorsza wiadomość

Mariusz Jurasik, jedna z legend polskiej reprezentacji z czasów Bogdana Wenty, mówił przed finałami mistrzostw Europy, że jego zespół stać na awans z trudnej grupy. Z trudnej, bo Polacy byli do niej dolosowani z ostatniego koszyka, czyli potencjalnie jako ci najsłabsi.

Pech polegał też na tym, że z drugiego dostaliśmy Słowenię, mającą w składzie fenomenalnego 18-latka Aljuša Anžica, o którego wkrótce będą pewnie licytować się możni kontynentu. Rok temu rzucił 23 bramki Norwegii, w mistrzostwach świata U-19. A teraz aż 15 Polakom. Słowenia na początku drugiej połowy miała już 13 goli przewagi, jej większą część wywalczyła między 10. a 26. minutą. To wtedy z remisu zrobiło się 10 trafień różnicy.

Ten wynik, porażka 34:40, skomplikował sytuację Polaków, ale nie zabrał szans na awans do drugiego etapu. Warunkiem podstawowym było w czwartek ogranie Czechów. A później oczekiwanie na wynik potyczki Węgry - Słowenia, zarazem kibicowanie tej drugiej drużynie.

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Przeciwko Czechom Polacy zagrali niezłe 25 minut i znakomite kolejne 35. Początek był wyrównany, Czesi grali bardzo ostro, nie przebierali w środkach w defensywie. Żal było dwóch rzutów karnych zmarnowanych przez Maciej Stawickiego i Marcela Latosińskiego, przy stanie 4:4 i 5:5. Niezły początek spotkania zaliczył tym razem bramkarz Kacper Kaleta, obronił trzy z ośmiu rzutów. Choć swój popis miał zaprezentować dopiero później.

Polacy w końcu odskoczyli na dwie bramki (10:8), ale zaraz dwie stracili. I wtedy o czas poprosił Mariusz Jurasik.

Przemowa selekcjonera dobrze podziałała na zespół. Trochę pomogli Czesi, błędem zmiany, ale to jednak nasz zespół ruszył. Prowadził 13:10, jeszcze sytuacją sam na sam w kontrze miał Latosiński - trafił w słupek. Skończyło się na 13:11.

W drugiej połowie zdecydowanie dominował już zespół Jurasika. Przewaga zaś stopniowo rosła, w 40. minucie wynosiła siedem trafień (21:14). Kapitalnie zaś w bramce spisywał się Kacper Kaleta. Skończył z 16 paradami, miał blisko 50 proc. skuteczności. Takie występy nie zdarzają się często.

Polska wygrała 30:22, przedłużyła szanse na awans. Ważne znaczenie miał wieczorny bój Słowenii i Węgier - dla "Biało-Czerwonych" najlepsza byłaby wygrana tej pierwszej drużyny lub remis.

Kacper Kaleta, bohater meczu z Czechami JACEK STANISŁAWEK / 400mm.pl Newspix.pl

Słoweńcy szybko odskoczyli na 3:0, w 5. minucie trener Węgier już prosił o przerwę. A jego zespół niedługo później już prowadził.

Po 30 minutach Węgry wygrywały 14:13. Kluczowe okazały się dwa przestoje Słowenii: między 38. a 44. minutą (z 19:18 do 19:22), a później między 51. a 59. (24:24 do 24:27). Węgrzy wygrali to spotkanie 28:26.

To zaś oznacza, że Polacy będą nie tylko musieli pokonać w sobotę faworyta grupy Węgry, ale dokonać tego różnicą co najmniej czterech bramek. Oczywiście zakładając że Słowenia "planowo" pokona Czechy.

Mistrzostwa Europy U-20. Grupa F

Polska - Czechy 30:22 (13:11)

Polska: Kaleta (16/35 - 46 proc.), Burzawa (2/5 - 40 proc.) - Stawicki 9, Czertowicz 5, Rugała 5, Trzaskowski 5, Latosiński 3, Lenckowski 2, Cebulski 1, Witczak, Szostak, Kalata, Skierka, Siuda, Jeżowski, Bieniek.

Kary: 6 minut. Rzuty karne: 3/6.

Piłka ręczna David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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