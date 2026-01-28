Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jeszcze Szwedzi nie zaczęli, a tu żałoba na trybunach w Malmö. To już był koniec

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Środa była ostatnim dniem faza zasadniczej mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych - w obu grupach rozegrano po trzy spotkania. O ile w Herning, zgodnie z planem, Duńczycy byli już spokojni, to w Malmö panował duży niepokój. Szwedzi sami byli sobie winni, zawalili we wtorek końcówkę meczu z Węgrami. I dziś musieli liczyć na pomoc Słoweńców lub owych Węgrów. Emocje w tym ostatnim starciu były potężne, wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej minucie. Najmłodsi fani "Trzech Koron" płakali.

Zmartwieni zawodnicy i trener reprezentacji Szwecji w żółtych koszulkach siedzą na ławce rezerwowych, w prawym górnym rogu widoczny fragment dynamicznej akcji piłki ręcznej, gdzie zawodnik w niebieskim stroju celebruje bramkę.
Chorwaci triumfowali, Szwedzi płakali. Znamy już wszystkich półfinalistów MEEPA/JOHAN NILSSON & Screen za EurosportemPAP/EPA

We wtorek wieczorem kibice w żółto-niebieskich strojach już byli pewni swego - w samej końcówce spotkania z Węgrami ich zespół prowadził 30:28. Jakim cudem Szwecja tego nie wygrała, pozostanie chyba zagadką na długie lata. Skończyło się na remisie 32:32, ostatni rzut bramkarza Andreasa Palicki do pustej bramki rywali był niecelny. Zabrakło metra.

Ta strata punktów sprawiła, że dziś Szwedzi, grający w Malmö Arena jako ostatni, musieli czekać na wcześniejsze wpadki rywali. Albo Islandii, albo Chorwacji.Bo wygrane tych drużyn sprawiłyby, że już przed swoją potyczką ze Szwajcarią Szwedzi zostaliby z niczym. Bez półfinału, co jednak przy takim układzie sił w obu grupach byłoby dla nich ogromną porażką.

    Pierwsza szansa przepadła dość szybko - Islandia rozprawiła się z osłabioną Słowenią, której w drugiej połowie zabrakło sił.

    Została jeszcze ta druga. I tu było całkiem blisko miłego dla Szwedów planu.

    Najpierw Chorwacja - Węgry, później Szwecja - Szwajcaria. Kibice w Malmö wierzyli w cud

    Chorwaci byli oczywiście faworytami potyczki z Węgrami, bo oni walczyli o coś wielkiego. A Węgrzy, choć przecież nie grają w tych mistrzostwach źle, szanse na medal stracili już wcześniej.

    Było więc inaczej niż rok temu, gdy do starcia tych zespołów doszło w Zagrzebiu - w ćwierćfinale mistrzostw świata. Wtedy Węgrzy prowadzili tuż przed końcem 30:26, jeszcze w ostatniej minucie było 30:30, zespół Chemy Rodrigueza miał piłkę. Strata, kontra Chorwatów, trafienie Marina Šipicia w ostatniej sekundzie i awans do półfinału - tak cieszyli się Chorwaci.

    Teraz doszło do niemal idealnej powtórki w meczu, w którym przez większą część czasu inicjatywę posiadali Węgrzy.

    Grupa kibiców w różnym wieku siedzi na trybunach hali sportowej, ubrane w koszulki swoich drużyn, żywo dopingują, unosząc ręce i krzycząc z entuzjazmem. Większość ubrana w żółte lub czerwone barwy, na pierwszym planie widoczne flagi narodowe.
    Kibice Szwecji i Węgier współpracowali na trybunach w MlmoeJOHAN NILSSONPAP/EPA

    W pierwszej połowie remis był tylko raz, gdy w 3. minucie trafił Veron Načinović. A tak przez cały czas prowadzili Węgrzy, chorwaccy kibice mogli się niepokoić. A ci ze Szwecji, czekający już na późniejszy mecz swoich ulubieńców, cieszyli się. I czekali na dalszy ciąg.

    Świetną skuteczność w pierwszej połowie miał Bence Imre, dostawał wsparcie od kolegów. A Chorwatom brakowało kontuzjowanego Zvonimira Srny, znów niepokojąco nieskuteczny był bombardier Ivan Martinović. Węgrzy kilka razy odskakiwali na cztery trafienia, pierwszą połowę wygrali 15:13.

      Po przerwie Węgrzy też znacznie uciekli (19:15 w 35. minucie). I stanęli. Strata, cztery nieskuteczne rzuty, w bramce Chorwatów w końcu coś zaczął odbijać Dominik Kuzmanović. Wicemistrzowie świata nawiązali kontakt (18:19, 41. minuta), a później objęli prowadzenie (21:20, 46. minuta).

      Został więc kwadrans prawdy - szczególnie dla Chorwacji. Teraz to ona minimalnie prowadziła, Węgrzy dochodzili na jedną bramkę. Na półtorej minuty przed końcem było 26:25 dla Chorwacji, to wicemistrzowie świata mieli piłkę, ale i problemy w ataku. I już sędziowie mieli odgwizdać grę pasywną, gdy Adrian Sipos trafił ręką w szyję Lukę Klaricę. To oznaczało, że Węgrzy do końca spotkania mieli radzić obie w osłabieniu.

      Sytuacja podczas meczu piłki ręcznej, zawodnik w białym stroju z piłką próbuje oddać rzut na bramkę, obok niego kilku graczy drużyny przeciwnej w niebieskich strojach stara się go zablokować, na drugim planie widoczny tłum kibiców i sędzia obserwujący ...
      Gergo Fazekas w meczu z ChorwacjąJOHAN NILSSONPAP/EPA

      Wybronili jednak tę akcję dzięki Kristofowi Palasicsowi, mieli minutę na wyrównanie. Decyzję podjął Zoran Ilić, trafił, ale sędziowie z Hiszpanii... odgwizdali faul ofensywny. Trener Węgrów był wściekły, a David Mandić potwierdził za moment awans Chorwatów do półfinału. Trafił na 27:25.

      Chorwaci na trybunach świętowali, Szwedzi nie mogli w ten scenariusz uwierzyć. Kamera pokazała jednego z najmłodszych kibiców - płakał. I marnym pocieszeniem było to, że Szwecja rozbiła Szwajcarię 34:21.

      Cztery lata temu Szwedzi byli mistrzami Europy, dwa lata temu zdobyli brąz. Teraz polecą do Herning tylko po to, by w piątek powalczyć o piątą pozycję z Portugalią.

      Chorwacja - Węgry 27:25 (13:15)

      Mistrzostwa Europy
      Główna runda
      28.01.2026
      18:00
      Zakończony
      Veron Nacinovic
      2' , 46' , 51'
      Tin Lucin
      5' , 9' , 11' , 43'
      Luka Klarica
      8' , 10' , 32' , 35'
      David Mandic
      15' , 36' , 48' , 60'
      Luka Cindric
      18'
      Zlatko Rauzan
      19' , 27' , 50'
      Mario Sostaric
      22' , 41' , 44' , 56'
      Ivan Martinovic
      23' , 35' , 53'
      Mateo Maras
      28'
      Zoltan Szita
      2' , 4'
      Bendeguz Boka
      3' , 11'
      Bence Imre
      6' , 8' , 10' , 17' , 24' , 27' , 54'
      Patrik Ligetvari
      6' , 32' , 34'
      Gergo Fazekas
      14' , 31'
      Zoran Ilic
      16' , 19' , 35' , 42' , 48'
      Andrej Pergel
      27' , 53' , 57'
      Bence Krakovszki
      51'
      Wszystko o meczu
      Grupa II - wyniki piątej kolejki:

      Słowenia - Islandia 31:39 (16:18)

      Chorwacja - Węgry 27:25 (13:15)

      Szwajcaria - Szwecja 21:34 (12:14)

      TABELA:
      • 1. Chorwacja - 5 meczów, 8 punktów - 139:136
      • 2. Islandia - 5 meczów, 7 punktów - 165:149
      • ---------
      • 3. Szwecja - 5 meczów, 7 punktów - 161:144
      • 4. Słowenia - 5 meczów, 4 punkty - 160:170
      • 5. Węgry - 5 meczów - 2 punkty - 141:147
      • 6. Szwajcaria - 5 meczów, 2 punkty - 147:167

      Mario Sostarić
      Mario SostarićJOHAN NILSSONPAP/EPA
