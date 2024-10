Horror w Trondheim, rozstrzygnięcie w ostatniej sekundzie. Liga Mistrzów zachwyca

Mistrz Norwegii nie jest potentatem w Lidze Mistrzów, ale to zespół znacznie groźniejszy w swojej hali niż na wyjazdach. Niedawno w Nantes doznał blamażu, pierwszą połowę przegrał 11:26. To drużyna z jedną wielką gwiazdą, Sanderem Sagosenem, niegdyś najlepszym graczem w drugiej linii w najważniejszych turniejach. No i głównym twórcą dwóch srebrnych medali dla Norwegii w mistrzostwach świata.