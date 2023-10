Horror Polek. Koszmar zamieniły w święto. Ten mecz mógł przejść do historii

Sobotnie spotkanie, znów w Elblągu, pokazało jednak, że tak różowo wcale nie jest . I od drużyny, która bynajmniej nie jest potentatem, a w mistrzostwach świata będzie walczyć o wyjście z grupy, może być momentami nawet znacznie gorsza. A to już bardzo niepokojący symptom .

Ogromna zaskoczenie w Elblągu. Polska miała mecz kontrolować, robiły to rywalki

W czwartek w Elblągu w miarę dobrze funkcjonował atak nieźle wyglądała współpraca z Sylwią Matuszczyk na kole. Były za to problemy z powstrzymaniem najpierw Elke Karsten , później Maleny Cavo .

Dziś w pierwszej połowie w ataku było kiepsko, współpracy z kołem praktycznie nie było w ogóle, w ofensywie Argentynki robiły, co chciały. Senstad zaś irytował się podczas przerw i przypominał swoim zawodniczkom, że nie mogą bronić tak daleko od siebie.

Kontuzja argentyńskiej gwiazdy. A jej zespół dalej grał jak z nut

Sytuacja wyglądała więc bardzo źle , ale w samej końcówce pierwszej połowy nieco się poprawiła. Z karnego trafiła Monika Kobylińska , tym samym z siedmiu metrów nie odpowiedziała Karsten (świetna obrona Barbary Zimy ), a jeszcze na 11:15 rzuciła, po kapitalnej akcji Polek, Paulina Masna . Pozytywem było też to, że wreszcie udały się dwie akcje z obrotową w roli głównej.

Kłopoty Polek w drugiej linii. Ratowały naszą reprezentację... rzuty karne kapitan

Znając trenera Senastada, można się było spodziewać bardzo mocnej reakcji w szatni. Nie chodzi tu tylko o wynik, bo ten miał drugorzędne znaczenie, ale o grę Polek. Wielkiej poprawy w pierwszym kwadransie drugiej połowy jednak nie było. Norweg próbował różnych rozwiązań, posłał na boisko Aleksandrę Zimny, ale żadna z Polek nie była dziś w stanie jakoś poważniej zagrozić argentyńskim bramkarkom z drugiej linii. Niewiele pokazywała Karolina Kochaniak-Sala, mało udanych zagrań miała Aleksandra Rosiak, a Monikę Kobylińską rywalki dość uważnie pilnowały. Kapitan reprezentacji Polski udanie za to wykonywała rzuty karne, to one trzymały Polskę przy nadziei. Bo Argentyna wciąż prowadziła trzema, czterema bramkami, czyli wyraźnie.