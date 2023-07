Horrendalne kary dla najlepszych polskich klubów. Rodem z piłki nożnej

Rozegrana 21 maja "Święta Wojna" w kieleckiej Hali Legionów decydowała o mistrzostwie Polski. Jeszcze zanim sędziowie dali sygnał do rozpoczęcia meczu, już doszło do pierwszego skandalu. Kieleccy kibice pokazali ogromny transparent, zawierający wulgarne słowo i poniżający rywala. Transmitująca to spotkanie publiczna telewizja nie miała nawet jak "ukryć" to zdarzenie. Później emocji było jeszcze więcej, zarówno ze strony kibiców obu zespołów, jak i samych zawodników.