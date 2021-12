Jest to możliwe dlatego, że terminarz skojarzył aktualne mistrzynie świata z dwoma najsłabszymi zespołami w grupie, a kto wie czy i nie w całym turnieju. Portoryko zanotowało dwie klęski - 18-40 ze Szwecją i aż 15-55 z Holenderkami. Ten drugi wynik jest jednym z najwyższych w dziejach mistrzostw świata kobiet, aczkolwiek nie rekordem. Ten wynosi aż 48 bramek różnicy i pochodzi z 2005 roku, gdy Węgierki pokonały Australijki 57-9.



Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Holandia nokautuje

Mistrzynie świata i główne faworytki turnieju systematycznie się jednak do tego rekordu zbliżają. W drugim meczu grupowym rozbiły Uzbekistan jeszcze wyżej niż Portorykanki. Wynik 58-17 oznacza wygraną 41 bramkami. Jednocześnie Holenderki dokonały rzeczy niespotykanej - w dwóch meczach mundialu rzuciły 113 bramek i w dwóch spotkaniach przekroczyły granicę 50 trafień. 58 bramek w meczu z Uzbekistanem oznacza, że obrończynie trofeum trafiały do uzbeckiej bramki średnio niemal co minutę.

Gdy dwa lata temu Holandia wygrywała mistrzostwa świata, podobna sztuka udała jej się raz - 50 bramek rzuciła w meczu z Kubą, gry pokonała Kubanki 51-23. Rekord pod tym względem należy do Szwecji, która w 2009 roku rzuciła Australii aż 66 bramek.



Holandia to nowa, wielka siłą w kobiecej piłce ręcznej. Przez lata pozostawała bez sukcesów tym sporcie, aż w ostatniej dekadzie zdobyła trzy medale - srebro w 2015 roku, brąz w 2017 roku i złoto w 2019 roku. Ostatni rok nie był jednak dla niej udany - Holenderki pozostały poza podium na Mistrzostwach Europy oraz igrzyskach olimpijskich w Tokio, gdzie już w ćwierćfinale wyeliminowała je Francja.



Polska na mistrzostwach świata piłkarek ręcznych. Kiedy mecz?

W mistrzostwach świata w Hiszpanii bierze udział także reprezentacja Polski, która dostała się tu z dziką kartą. Po porażce 21-25 z Serbią biało-czerwone przegrały także z zespołem rosyjskim 23-26. Pozostał jej grupowy mecz z Kamerunem, który zadecyduje o awansie. Kameruńskie szczypiornistki w pierwszym meczu z Rosją przegrały aż 18-40. Spotkanie Polska-Kamerun odbędzie się we wtorek 7 grudnia o godz. 18. Transmisja w Polsat Sport.

