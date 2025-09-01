Hiszpański trener pod wrażeniem polskich kibiców. "To było niesamowite"

Interia.pl: Gdyby mógł pan zagrać ten mecz jeszcze raz, to coś by pan zmienił?

Xavi Sabate: - To było niesamowite spotkanie i to na sam początek sezonu. Wszystko było w nim możliwe. Mieliśmy szansę na wygraną, ale nie skończyliśmy ostatniej akcji bramką. A później, w rzutach karnych, niestety przegraliśmy. Taki jest jednak sport. Wcześniej to my byliśmy górą w takich sytuacjach, teraz wygrały Kielce.

Jest pan rozczarowany wynikiem?

- Mimo porażki jestem bardzo dumny z zespołu, bo po raz kolejny pokazali charakter. Przecież po 45 minutach przegrywaliśmy pięcioma bramkami, a mimo to doprowadziliśmy do sytuacji, w której mogliśmy wygrać. I z tego akurat mogę być zadowolony.

Ta ostatnia akcja została rozegrana w taki sposób, w jaki nakreślił pan zawodnikom?

- Wiedzieliśmy, że musimy wypracować sytuację rzutową dla Sergieja Kosorotova. Udało się, ale nie trafił. Nie zawsze jednak takie sytuacje się wykorzystuje. Nie mam do niego pretensji.

Jak się panu podobała atmosfera na Superpucharze Polski?

- Było super. Ponad osiem tysięcy ludzi na trybunach to coś niesamowitego i mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz lepiej.

Tak emocjonująca końcówka to była dobra reklama dla piłki ręcznej.

- Zgadzam się, ale chcieliśmy wygrać. Dziś jednak okazało się to niemożliwe, ale mamy dobry materiał do analizy. Nie mogę powiedzieć nic złego na swoich zawodników. Dali z siebie wszystko i dzięki temu to była dobra promocja piłki ręcznej, choć - jeśli chodzi o wynik - to w przyszłości liczę na więcej.

Wygrana Kielc daje im jakąś przewagę już na starcie sezonu?

- Nie wiem, to się okaże. Za rywali nie chcę się wypowiadać, a jeśli chodzi o nas, to powtórzę, że jestem zadowolony. Pokazaliśmy charakter, mieliśmy szansę wygrać. Teraz czas na analizę i pracę. I jestem przekonany, że będziemy trenować i grać coraz lepiej.

Rozmawiał w Łodzi Piotr Jawor

