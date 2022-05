Historyczne podium Orlenu Wisły Płock w Lidze Europejskiej!

Andrzej Grupa Piłka ręczna

To była droga przez mękę, na własne życzenie, ale jednak udało się wicemistrzom Polski z Orlenu Wisły Płock wygrać mecz w Final4 Ligi Europejskiej. Zwycięstwo z wicemistrzem Chorwacji RK Nexe Našice 27-22 dało drużynie z Mazowsza trzecie miejsce. Czy to wystarczy do uzyskania dzikiej karty do Ligi Mistrzów?

Zdjęcie Lovro Mihić zdobywał bramki w ważnych momentach - to wtedy Orlen Wisła Płock zdobył przewagę / Fot. Jacek Prondzyński / Newspix