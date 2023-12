Historyczne chwile w Płocku, europejski gigant na łopatkach. Koncert w dwóch aktach

Bo Telekom to europejski gigant , wygrał w tym sezonie siedem z dziewięciu spotkań, zdobył Palau Blaugrana w Barcelonie. Porażka w Płocku? Nie, to nie mogło znaleźć się w realnym scenariuszu. A tymczasem w Orlen Arenie kibice obejrzeli niesamowite widowisko.

Skazani na pożarcie? Nic z tego, "Nafciarze" wyszli na bitwę z europejskim gigantem

Wicemistrzowie Polski nadal muszą sobie radzić bez swojego najlepszego obrońcy Leona Šušnji , nadal niedysponowany jest Dmitrij Żytnikow . To spore osłabienia. Porównanie potencjału obu drużyn? Płock na Veszprem zamienili przed tym sezonem: bramkarz Ignacio Biosca i rozgrywający Siergiej Kosorotow . Hiszpan wprowadził "Nafciarzy" do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie, miał kapitalną końcówkę rozgrywek, Rosjanin był pierwszą strzelbą drużyny.

Płocczanie zagrali bowiem kapitalnie. Tak kapitalnie, że nawet gracze Telekomu musieli być zszokowani przebiegiem tego spotkania . Najlepszy swój mecz w barwach Wisły grał na pewno Miha Zarabec - kapitalnie kierował grą drużyny, nadawał jej tempo, rzucał, asystował. A gdy potrzebował na chwilę usunąć się w cień, godnie zastępowali go Gergő Fazekas i Niko Mindegia. Po wyrównanym początku meczu, gospodarze podkręcili tempo, zwarli szyki w defensywie. Jeśli gościom nie udało się znaleźć Ludovica Fabregasa , płocczanie mieli problem. Ale tylko wtedy. Ratowały Veszprem rzuty karne, wykonywane przez Gašpera Marguča . Jednak tylko do stanu 5:5.

Genialny mecz słoweńskiego rozgrywającego, gwiazdy Telekomu stały i patrzyły

To co później zaproponowali rywalom płocczanie, zostanie pewnie zapamiętane na długie miesiące. Była to gra ocierająca się o perfekcję - tak w defensywie, ze wsparciem znów świetnego Marcela Jastrzębskiego, jak i w ataku. Tam o wszystkim decydował Zarabec, jego akcje kończył z koła kończący dziś 29 lat Dawid Dawydzik, czasem dogrywał do skrzydłowych, czasem za wejścia między defensorów decydowali się Piroch i Fazekas. A przecież 20-letni reprezentant Węgier jest do Płocka wypożyczony z Telekomu, tam nie miałby takiej szansy na grę jak w Płocku. Dziś w pierwszej połowie zdobył sześć bramek, podejmował idealne decyzje.