Historyczna chwila dla mistrzyń Polski. W to zaproszenie wierzyło niewielu

Za czasów świetności Montexu Lublin kobieca piłka ręczna w najlepszym europejskim wydaniu dość regularnie gościła w naszym kraju. W 2000 i 2002 roku lublinianki doszły do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, w międzyczasie wygrały drugi co do rangi Puchar EHF. W ostatnich latach polskie kluby coraz słabiej wyglądały jednak w tych rozgrywkach, mimo, że kobieca reprezentacja dwukrotnie zajęła czwarte miejsce w mistrzostwach świata. Po raz ostatni polski klub występował w tych rozgrywkach w 2019 roku - była to właśnie ekipa MKS Perła Lublin. I gra wśród najlepszych zakończyła się katastrofą, mistrzynie Polski przegrały wszystkie sześć spotkań, były o klasę gorsze od rywalek z Rumunii, Danii i Rosji. Bilans bramkowy tych meczów: 123:187.