Henryk Szczepański wybrany na stanowisko prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce

"Bardzo dziękuję wszystkim delegatom za wybór. To dla mnie dowód ogromnego zaufania. Zapewniam, że z zaangażowaniem, determinacją i otwartością na dialog będę pełnił tę funkcję. Jestem przekonany, że razem z nowym zarządem zrealizujemy nasze cele i zadania. Piłka ręczna to gra zespołowa, stąd wierzę, że drużynowo będziemy realizować naszą misję" - powiedział Szczepański.

Szczepański został prezesem ZPRP w lutym tego roku po rezygnacji Andrzeja Kraśnickiego - dotychczasowego wieloletniego szefa związku. Wcześniej przez wiele lat był pierwszym wiceprezesem i dyrektorem biura ZPRP. Do najważniejszych zadań należą: dalsza promocja i rozwój dyscypliny, organizacja mistrzostw świata 2023, które odbędą się w Polsce i Szwecji oraz awans polskich reprezentacji do najważniejszych międzynarodowych turniejów.

"Rozwój dyscypliny oraz zapewnienie naszym reprezentacjom jak najlepszych warunków treningowych i udziału w międzynarodowych turniejach to dla nas absolutny priorytet. Ogromnym wyzwaniem jest także organizacja mistrzostw świata mężczyzn w Polsce i Szwecji już za niespełna dwa lata. To ogromna szansa na promocję dyscypliny, promocję PGNIG - Sponsora Strategicznego Polskiej Piłki Ręcznej oraz naszego kraju. Przygotowania do tego wydarzenia idą zgodnie z planem. Wierzę, że w 2023 roku pokażemy zarówno nasz sportowy, jak i organizacyjny potencjał" - podkreślił prezes.

Henryk Szczepański od 2010 roku pracuje w Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Wcześniej - w latach 2001-2010 - był kanclerzem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Przez wiele lat był międzynarodowym sędzią piłki ręcznej. W 1999 roku - po zakończeniu sędziowania - został delegatem Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. W tym samym roku otrzymał nominację na funkcję delegata Związku Piłki Ręcznej w Polsce, którą pełni do dzisiaj.

W okresie 1999-2012 był przewodniczącym Kolegium Sędziów ZPRP. Podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro pełnił obowiązki kierownika polskiej ekipy reprezentacyjnej, która zajęła czwarte miejsce. Od 2017 roku pełni obowiązki przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG Superligi. W latach 2013-2017 był członkiem komisji rewizyjnej, a od kwietnia 2017 roku jest członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Podczas zjazdu Zygfryd Kuchta postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu oraz za osiągnięcia w działalności szkoleniowej i trenerskiej. Odznaczenie wręczył doradca prezydenta Piotr Nowacki.



