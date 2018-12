Hannah Mouncey zagra na mistrzostwach świata. Po zmianie płci.

Jeszcze pięć lat temu Callum Mouncey debiutował w męskiej reprezentacji Australii w piłce ręcznej, teraz jako Hannah Mouncey ma na koncie sześć meczów i 23 bramki w zakończonych właśnie… kobiecych mistrzostwach Azji. Wszystko wskazuje też, że zagra w przyszłorocznych mistrzostwach świata.

29-letnia obecnie Mouncey zaczęła wzbudzać niemałe kontrowersje, gdy po zmianie płci, wróciła do sportu. Operacja została przeprowadzona pod koniec 2015 roku, a już kilka miesięcy później zawodniczka była gotowa grać w reprezentacji kobiecej. Mając 190 cm wzrostu i ważąc 100 kg. Nie pozwalają na to jednak zasady Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, bo po przebytej kuracji hormonalnej musi minąć co najmniej 12 miesięcy.

Po drodze była jeszcze próba występów w lidze futbolu australijskiego, ale na przystąpienie do draftu początkowo nie zgodziła się tamtejsza federacja.Ostatecznie Mouncey wystąpiła w innych rozgrywkach.



Dopięła swego w także "pierwotnej" dyscyplinie, piłce ręcznej. Najpierw w klubie z Melbourne, a ostatnio w drużynie narodowej. Została powołana na mistrzostwa Azji w japońskim Kumamoto, zadebiutowała w spotkaniu z Kazachstanem i zdobyła nawet 4 bramki, a w całym turnieju 23.

Piąte miejsce Australijek oznacza jednak przede wszystkim, że drużyna zakwalifikowała się do przyszłorocznych mistrzostw świata, też w Japonii. Z Hannah Mouncey, bo trudno sobie dzisiaj wyobrazić, aby zawodniczka z takimi warunkami fizycznymi nie wystąpiła w najważniejszym turnieju. Nawet jeśli wzbudza duże kontrowersje.

Zdjęcie Hannah Mouncey (z prawej) / Getty Images