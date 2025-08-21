Gwiazdy światowego szczypiorniaka na wyciągnięcie ręki!

Z Katalonii do Miasta Nafciarzy

Zacznijmy od ORLEN Wisły Płock, bo to właśnie w drużynie Mistrzów Polski latem działo się najwięcej. Płocczanie poszli absolutnie va banque, ściągając do zespołu prowadzonego przez trenera Xaviego Sabate bardzo głośne nazwiska światowej piłki ręcznej. Bezkonkurencyjnie największym transferem tego lata w Polsce było sprowadzenie z Barcelony Melvyna Richardsona. Francuski rozgrywający to m.in. mistrz olimpijski z Tokio, medalista mistrzostw świata, trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów i MVP finałów Ligi Mistrzów. Gracza takiego formatu w Płocku nie było jeszcze nigdy!

Richardson ma się stać nową twarzą Mistrzów Polski i graczem, który nie tylko zapewni Nafciarzom kolejne trofeum w swoim debiucie, ale przede wszystkim zwiększy dominację płocczan na krajowych boiskach oraz co najważniejsze, po raz pierwszy w historii wprowadzi klub do Final4 Ligi Mistrzów.

Aby przybliżyć się do tego długo wyczekiwanego w Płocku momentu Francuz otrzymał znakomitych pomocników - wraz z nim do Płocka trafili bramkarz Torbjoern Bergerud - dwukrotny wicemistrz świata z reprezentacją Norwegii oraz doskonale znani kibicom Wisły rozgrywający Siergiej Kosorotow i Zoran Ilić. Skład uzupełnili natomiast utalentowani Polacy, mający już na swoim koncie medale mistrzostw Polski - prawoskrzydłowy Jakub Szyszko i wypożyczony z Puław bramkarz Wojciech Borucki.

Głośny powrót "Loczka"

Na polskie transfery postawiła również Industria Kielce, która w Łodzi będzie chciała sięgnąć po swój pierwszy w historii Superpuchar Polski. Bohaterem tego największego transferu był jednak Słoweniec Aleks Vlah. 28-letni rozgrywający przez ostatnie dwa lata był zawodnikiem duńskiego Aalborga, z którym zagrał m.in. w finale Ligi Mistrzów w 2024 roku. To zawodnik wszechstronny, mogący grać zarówno na środku, jak i lewym rozegraniu, a przy tym niezły strzelec. Ze słoweńską reprezentacją dotarł przed rokiem do półfinału igrzysk w Paryżu, będąc czołowym strzelcem turnieju olimpijskiego. W drużynie Tałanta Dujszebajewa ma być jednym z liderów.

Oprócz Vlaha szeregi Industrii wzmocniło przed nowym sezonem trzech reprezentantów Polski. Po dwóch latach z wypożyczenia do Opola wrócił Piotr Jędraszczyk, czyli podstawowy playmaker polskiej kadry. Z Dylanem Nahi - dwukrotnym medalistą mistrzostw świata oraz mistrzem Europy o minuty na lewym skrzydle będzie rywalizować z kolei Piotr Jarosiewicz, który ostatnie osiem sezonów grał w Azotach Puławy, gdzie trzykrotnie sięgał po brązowy medal mistrzostw Polski. Najgłośniejszym ruchem były jednak przenosiny mającego za sobą dziewięć lat gry w Płocku Adama Morawskiego. 30-letni bramkarz dołączył do Industrii po trzyletnim pobycie w niemieckim MT Melsungen, z którym zdobył brązowy medal mistrzostw kraju, dwa razy grał w finale Pucharu Niemiec, a w ostatnim sezonie zaszedł do półfinału Ligi Europejskiej.

Chcesz mieć mistrza? Graj mistrzyniami!

Nie mniej ciekawe było lato w drużynach kobiecych z Lubina i Lublina. Na dwa głośne transfery hiszpańskich zawodniczek postawiło KGHM Zagłębie - do zdobywczyń potrójnej korony w ostatnim sezonie dołączyły obrotowa Elisabet Cesareo i rozgrywająca Alicia Fernandez Fraga. Pierwsza z nich większość kariery spędziła w ojczystych klubach, ale za sobą ma też okres gry we Francji. Druga z kolei od 2017 roku występowała w Rumunii. Co jednak najistotniejsze, obie to etatowe reprezentantki Hiszpanii, z którą w 2019 roku wywalczyły wicemistrzostwo świata.

Do składu Miedziowych dołączyły też dwie młode zawodniczki - czołowa obrotowa Ligi Centralnej Martyna Dydek oraz bramkarka Lidia Piotrowska. Zespół opuściły z kolei Daria Przywara i dotychczasowa kapitan Zagłębia, a także reprezentantka Polski Adrianna Górna, które wybrały grę w... Lublinie!

Już w barwach PGE MKS-u El-Volt Przywara i Górna spróbują zdetronizować swoje koleżanki z byłego klubu. Oprócz nich do lubelskiej drużyny dołączyły skrzydłowa Wiktoria Gliwińska oraz trzy zagraniczne szczypiornistki - portugalska środkowa Patricia Lima, pochodząca z Brazylii bramkarka Caroline Martins oraz leworęczna rozgrywająca reprezentacji Hiszpanii Maria Prieto O'Mullony, która przez ponad dekadę gry rzuciła w krajowych rozgrywkach ponad 1400 goli! Wszystkie cztery drużyny wraz z ich nowymi twarzami zobaczyć będzie można po raz pierwszy w tym sezonie w Łodzi podczas Superpucharu Polski.

Moc atrakcji w Strefie Kibica Superpuchar Park

Superpuchar Polski to nie tylko dwa mecze na najwyższym poziomie, ale również szereg innych atrakcji, które 30 sierpnia będą czekały na kibiców. To między innymi pokazy multimedialne, możliwość spotkania legend piłki ręcznej, specjalna Strefa Kibica Superpuchar Park z boiskami do piłki ręcznej, bogata oferta gastronomiczna, atrakcje dla najmłodszych i dorosłych. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami oraz akcji charytatywnych. Podobnie jak w 2024 roku, najbliższa edycja Superpucharu Polski ma być świętem i największym wydarzeniem klubowej piłki ręcznej w 2025 roku w naszym kraju.

