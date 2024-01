Gwiazdor przegrał walkę z czasem. To już pewne. Wielkie osłabienie Polski przed EURO 2024

Arkadiusz Moryto w ostatnich latach stanowił filar reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Skrzydłowy KS Iskra Kielce niemal w każdym turnieju zostawał najlepszym strzelcem biało-czerwonych. Do tego to on jest etatowym wykonawcą rzutów karnych, z których myli się niezwykle rzadko. Dlatego też kibice i sztab szkoleniowy kadry drżeli w ostatnich tygodniach o jego stan zdrowia.