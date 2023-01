Dania to mistrz świata z 2021 roku, który już za kilka dni przystąpi do walki o obronę złotego medalu. Jej pierwszymi rywalami będą kadry Belgii, Bahrajnu i Tunezji. W gronie uczestników czempionatu (który niedawno został poszerzony do 32 drużyn) znalazła się też Arabia Saudyjska.