Czarnogóra na ME 2022 piłkarzy ręcznych całkiem nieźle poradziła sobie w grupie A, z której awansowała tuż za Duńczykami, natomiast w drugiej fazie grupowej dla zespołu z Bałkanów nie było już tak kolorowo. Na pięć meczów Czarnogórcy wygrali jeden, a swoje występy w czempionacie zwieńczyli porażką z Islandią.

Ich liderem w tym starciu po raz kolejny był Miloš Vujović, na co dzień zawodnik Fuechse Berlin. 28-latek zdobył aż 11 bramek i na boisku równać się z nim mógł jedynie Islandczyk Magnusson, który dopisał do swojego konta dokładnie tyle samo "oczek". Mało jednak brakowało, by ten występ Vujović przypłacił kontuzją.



ME 2022 piłkarzy ręcznych. Miloš Vujović "poszybował" za boisko. Walczył o piłkę jak lew

W 45. minucie potyczki Czarnogóra ruszyła bowiem do ataku, chcąc niwelować - wówczas już sześciopunktową - przewagę oponentów. W kierunku lewoskrzydłowego powędrowała długa piłka, za którą rzucił się ofiarnie, próbując ją wyłapać w powietrzu. Ten zamiar mu się jednak nie powiódł, a co więcej musiał się on ratować przed zderzeniem z bandą - w konsekwencji w ogóle wypadł z boiska.



Na szczęście dla zawodnika jego "lot" zakończył się na siatce rozwieszonej tuż za placem gry, która zamortyzowała upadek. Piłkarz po chwili pokazał, że nie stało mu się nic wielkiego, choć na pewno napędził kibicom Czarnogóry nieco strachu.





Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Islandii 34-24. Teraz Skandynawowie czekają na rezultat starcia Danii z Francją by dowiedzieć się, czy uda im się zagrać w półfinale ME.



Miloš Vujović - niejako na osłodę po tej porażce - otrzymał tytuł MVP meczu.