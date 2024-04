Głogów doprowadził do trzeciego meczu. Legionowo żegna się z ligą

KGHM Chrobry przystąpił do drugiego spotkania z Azotami Puławy na dużym musiku, po przegranej w hali przeciwnika. W pierwszych fragmentach po podopiecznych Witalija Nata nie było widać presji. Bardzo dobrze w ataku prezentował się Paweł Paterek. Przyjezdni zniwelowali jednak straty i pierwsza polowa zakończyła się remisem 19:19. Druga część długo była toczona pod dyktando zespołu z Lubelszczyzny, który osiągnął nawet trzy bramki przewagi . W finalnych minutach to jednak gospodarze - niesieni dopingiem swoich kibiców - zdobywali seryjnie bramki i finalnie wygrali 34:33. O awansie zdecyduje trzeci mecz, który zostanie rozegrany w środę, również w Głogowie (godz. 18).

Dosyć niespodziewanie duże emocje były również w Płocku, gdzie Orlen Wisła rywalizowała z Arged Rebud KPR-em Ostrovią Ostrów Wielkopolski. "Nafciarze" wygrali w pierwszym, wyjazdowym meczu 37:28. Rewanż zaczęli fatalnie, bo od wyniku 0:4. Pierwszego gola rzucili dopiero w dziewiątej minucie. Do końca pierwszej części przyjezdni utrzymywali przewagę i do szatni schodzili przy wyniku 11:8 na swoją korzyść. Zwykle po zmianie stron podopieczni Xaviera Sabate potrafili szybko odskakiwać. Tak było w niedawnej, pucharowej rywalizacji z Górnikiem Zabrze. Nie tym razem. Ostrovia grała ambitnie i utrzymywała przewagę. Na kwadrans przed końcem prowadziła 15:11 . Płocczanie doszli ich na jedną bramkę, a w końcówce doprowadzili do remisu 20:20. Na półtorej minuty przed końcem karnego dla gości nie wykorzystał Kamil Adamki, a po drugiej stronie gola na wagę trzech punktów zdobył George Fazekas. Było to pierwsze prowadzenie Orlen Wisły w meczu.

- Gratuluję Ostrovii, która zagrała bardzo dobre spotkanie. My nie możemy być zadowoleni. O ile gra w obronie wyglądała dobrze, to mamy duże zastrzeżenia do ataku. To nie jest nasz poziom. Tak było też w kilku innych meczach. Na szczęście teraz mamy miesiąc na spokojne treningi. W szatni czujemy się jak przegrani, to najgorsze - tłumaczył Dawid Dawydzik, obrotowy Orlen Wisły.