Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła nominowane zawodniczki i trenerów, a ostatecznego wyboru zwyciężczyń dokonali kibice oraz same zawodniczki i sztaby szkoleniowe klubów ORLEN Superligi Kobiet.

W każdej z kategorii o triumfie decydowali kibice (40 procent wagi głosów) oraz zawodniczki i sztaby szkoleniowe klubów (60 procent wagi głosów). Wyjątkową kategorią był natomiast Wybór Sezonu - nominowane były w niej szczypiornistki, które najczęściej zdobywały tytuł Zawodniczki Serii.

W tej kategorii zwyciężczynię wybrali wyłącznie kibice. Gladiator dla Królowej Strzelczyń tradycyjnie trafił do zawodniczki, która zdobyła najwięcej bramek w trakcie sezonu.

Piotrcovia zdominowała tegoroczne Gladiatory

Aż pięć statuetek trafiło do zawodniczek i trenera KRASOŃ MKS Piotrcovii, co najlepiej pokazuje, jak znakomity sezon rozegrał zespół z Piotrkowa Trybunalskiego, zakończony zdobyciem brązowych medali ORLEN Superligi Kobiet.

Środkową Rozgrywającą Sezonu została Romana Roszak. Doświadczona reprezentantka Polski była prawdziwym liderem zespołu, imponując przeglądem pola, kreatywnością oraz spokojem w kluczowych momentach spotkań. Jej doświadczenie i jakość rozegrania miały ogromny wpływ na wyniki Piotrcovii. W całym sezonie zdobyła ponad 180 bramek oraz zanotowała ponad 150 asyst, będąc jedną z najbardziej kompletnych zawodniczek ORLEN Superligi Kobiet.

Gladiator dla Skrzydłowej Sezonu powędrował do Joanny Gadziny. Zawodniczka wyróżniała się szybkością, skutecznością oraz regularnością, będąc jednym z najpewniejszych punktów ofensywy swojej drużyny.

W kategorii Obrotowa Sezonu triumfowała Patrycja Noga. Była niezwykle ważnym ogniwem zarówno w ataku, jak i defensywie, imponując walką na kole oraz skutecznością w grze jeden na jeden.

Odkryciem Sezonu została Antonina Cieślak. Młoda zawodniczka KRASOŃ MKS Piotrcovii udowodniła, że należy do grona najbardziej utalentowanych szczypiornistek młodego pokolenia w ORLEN Superlidze Kobiet.

Trenerem Sezonu wybrano Horatiu Pascę. Szkoleniowiec Piotrcovii stworzył zespół, który przez cały sezon prezentował wysoki poziom sportowy i należał do ścisłej czołówki rozgrywek. Dzięki jego pracy klub z Piotrkowa Trybunalskiego po wielu latach ponownie sięgnął po brązowy medal ORLEN Superligi Kobiet.

Dwa wyróżnienia dla Marii Prieto O'Mullony

Najbardziej prestiżowy Gladiator, czyli nagroda dla Zawodniczki Sezonu, trafił do Marii Prieto O'Mullony z PGE MKS El-Volt Lublin. Hiszpańska rozgrywająca była jedną z największych gwiazd ORLEN Superligi Kobiet, zachwycając skutecznością, doświadczeniem oraz wpływem na grę całego zespołu.

Maria Prieto O'Mullony zwyciężyła także w kategorii Wybór Sezonu, zdobywając największe uznanie kibiców. Jej efektowna i skuteczna gra sprawiła, że była jedną z najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek ligi.

Wyróżnienia dla Lubina, Gniezna, Koszalina i Galiczanki

KGHM Zagłębie Lubin po raz kolejny potwierdziło swoją siłę w grze obronnej. Gladiator w kategorii Obrończyni Sezonu trafił do Elisabeth Cesareo, która była liderką defensywy Miedziowych i należała do najlepszych zawodniczek ligi w grze obronnej.

Boczną Rozgrywającą Sezonu została Katarzyna Cygan z Enea MKS Gniezno. Jej dynamiczna gra oraz umiejętność kreowania sytuacji koleżankom z zespołu sprawiły, że była jedną z najjaśniejszych postaci sezonu notując ponad 120 bramek oraz ponad 110 asyst.

W kategorii Bramkarka Sezonu triumfowała Mai Gomaa z Piłki Ręcznej Koszalin. Egipska bramkarka wielokrotnie ratowała swój zespół w kluczowych momentach

meczów, imponując refleksem i wysoką skutecznością interwencji. W całym sezonie zanotowała ponad 300 obron, będąc jedną z najbardziej wyróżniających się zawodniczek na swojej pozycji w ORLEN Superlidze Kobiet.

Tytuł Królowej Strzelczyń wywalczyła natomiast Svitlana Havrysh z Galiczanki Lwów. Ukrainka przez cały sezon imponowała skutecznością i regularnością, kończąc rozgrywki jako najskuteczniejsza zawodniczka ORLEN Superligi Kobiet. W całym sezonie zdobyła aż 202 bramki, potwierdzając swoją znakomitą dyspozycję strzelecką.

SuperGladiator dla Weroniki Gawlik

Kapituła ORLEN Superligi Kobiet zdecydowała o przyznaniu specjalnego wyróżnienia - SuperGladiatora - Weronice Gawlik, która po zakończeniu sezonu 2025/2026 kończy swoją zawodową karierę. Weronika Gawlik przez lata należała do najbardziej cenionych bramkarek w Polsce i Europie. Wielokrotnie reprezentowała biało-czerwone barwy na najważniejszych imprezach międzynarodowych, a swoją postawą i doświadczeniem stała się jedną z ikon polskiego szczypiorniaka.

SuperGladiator: Weronika Gawlik (PGE MKS El-Volt Lublin)

Lista zwyciężczyń plebiscytu Gladiatory 2026:

Zawodniczka Sezonu: Maria Prieto O'Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)

Trener Sezonu: Horatiu Pasca (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

Bramkarka Sezonu: Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin)

Skrzydłowa Sezonu: Joanna Gadzina (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

Środkowa Rozgrywająca Sezonu: Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

Boczna Rozgrywająca Sezonu: Katarzyna Cygan (Enea MKS Gniezno)

Obrotowa Sezonu: Patrycja Noga (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

Obrończyni Sezonu: Elisabeth Cesareo (KGHM Zagłębie Lubin)

Odkrycie Sezonu (do 23 lat): Antonina Cieślak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

Wybór Sezonu: Maria Prieto O'Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)

Królowa Strzelczyń: Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów)

Weronika Gawlik i Sławomir Szmal

Od lewej: Horatiu Pasca

Svitlana Havrysh i Sławomir Szmal





