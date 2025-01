Takiego scenariusza na starcie zmagań w grupie III nie spodziewał się chyba nikt. Komplet punktów, cztery, miała tylko Portugalia, po trzy były w dorobku Hiszpanii i Szwecji. A później była Brazylia, mająca już sensacyjne zwycięstwo nad pogrążoną w kryzysie Norwegią, ale też porażkę z Portugalią. Zespół, który nigdy dotąd nie znalazł się w najlepszej ósemce mistrzostw świata , a ostatnio przegrał nawet prawo do olimpijskiego startu w strefie amerykańskiej z Argentyną. Już śmiało można powiedzieć, że to właśnie "Canarinhos" będą sprawcami największej sensacji na tych mistrzostwach świata.

Wyniki w grupie III tak się ułożyły, że gdyby Brazylia wygrała dziś ze Szwecją, zapewniłaby sobie co najmniej drugie miejsce w grupie. I awans do ćwierćfinału, kosztem właśnie Szwecji, Hiszpanii i Norwegii. Patrząc na przewidywanie legalnych bukmacherów, było to praktycznie nierealne. Na zwycięstwo Szwedów kurs wynosił między 1.15 a 1.20, na Brazylię - między 13:1 a 15:1. To przepaść.