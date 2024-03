Gigant za mocny, PSG zabawiło się w Płocku. Awans do ćwierćfinału będzie cudem

W odstępie zaledwie tygodnia Orlen Arena po raz drugi wypełniła się po brzegi . O ile jednak w zeszły czwartek kibice "Nafciarzy" byli prawdopodobnie pewni swego przed "Świętą Wojną" z Industrią Kielce, bo z wielu powodów uważano ich za faworyta, to w ten czwartek nastroje jednak musiały być inne . Także dlatego, że wysoka porażka w polskim klasyku spowodowała pewne zwątpienie w dyspozycję Orlenu Wisły. No i dlatego, że dziś na Mazowsze przyjechał PSG, czyli mistrz Francji , który w sześciu poprzednich spotkaniach z płocczanami odniósł sześć zwycięstw. Najniżej - trzema bramkami, przeważnie zaś nieznacznie wyżej.

A do tego PSG w ostatniej dekadzie zawsze grało w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Aby znów się znaleźć na tym etapie - i podjąć się wyzwania wyeliminowania czekającej już tam Barcelony - musi ograć właśnie Wisłę .

Problemy Orlenu Wisły w ataku, za to dobrze w obronie. Europejski gigant miał problemy

- Nie pamiętamy już meczu z Kielcami. Chcemy dziś uzyskać taki wynik, aby polecieć na rewanż "żywym" - mówił przed tym spotkaniem trener wicemistrza Polski Xavier Sabate . Żywym, czyli z nadziejami na awans. Rok temu płocczanie remisowali w swojej hali najpierw z HBC Nantes , a później z SC Magdeburg . I na terenie rywali byli później w stanie toczyć fascynujące pojedynki. We Francji sensacyjnie udało im się wywalczyć awans, w Niemczech zabrakło bardzo niewiele.

A szkoda, bo jak już Zarabec zagrał akcję pod Przemysława Krajewskiego , to były reprezentant Polski pewnie pokonał Jannicka Greena .

PSG minimalnie lepsze po pierwszej połowie. Po przerwie różnica była już wyraźna

Mecz w Płocku był w pierwszej połowie bardzo wyrównany, ale w końcu PSG odskoczyło na dwie bramki, gdy w 21. minucie trafił Kent Robin Tønnesen . Sabate od razu poprosił o przerwę, jego zespół zaczął lepiej bronić. Kilka bardzo dobrych momentów miał bramkarz Marcel Jastrzębski , a Dawid Dawydzik trafił na 11:11. PSG wygrało pierwszą połowę minimalnie, a to tylko dzięki świetnie rozegranej ostatniej akcji, wykończonej ze skrzydła przez Davida Balaguera .

O ile w pierwszej połowie płocczanie byli równorzędnym rywalem dla mistrza Francji, to w pierwszym kwadransie po przerwie dominacja gości stała się już wyraźna. Nie chodzi już nawet o to, że wicemistrzowie Polski gorzej bronili, bo jednak ta defensywa i tak wciąż nie była na jakimś złym poziomie, to jednak mieli już ogromne problemy w ofensywie. Poza Fazekasem, a później Zarabecem, nie było zawodnika, który mógłby jakoś napsuć krwi paryżanom, a i młodemu Węgrowi zdarzały się błędy.