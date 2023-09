Giganci w innym koszyku, mistrz Polski śpi spokojnie. Taki to już regulamin

Gdyby rywalizację najlepszych klubów na świecie ograniczyć do półfinałów i meczów o miejsca z udziałem czterech europejskich drużyn , dostarczyłaby ona zapewne wielkich emocji w krótkim czasie. Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej stara się jednak promować tę dyscyplinę na całym globie , stąd i uczestnicy ze wszystkich kontynentów.

Industria była pewna od razu. To Barcelona dostała "dziką kartę"

W gronie uczestników jest Industria Kielce - po raz trzeci w historii. W 2016 roku podopieczni Tałanta Dujszebajewa wystąpili w Dosze, bo byli triumfatorem Ligi Mistrzów. Rok temu dostali dziką kartę, jako finalista Ligi Mistrzów. W obu tych przypadkach zajmowali w Super Globe trzecie miejsca. W listopadzie zagrają w Arabii Saudyjskiej już bez dzikiej karty , choć znów przegrali decydujący mecz w Lidze Mistrzów. To najcenniejsze europejskiej trofeum zdobył jak Magdeburg , który rok temu wygrał też zmagania w Dammamie - po pasjonującym boju z Barceloną (41:39).

I teraz to Barca, trzeci zespół ostatniej Ligi Mistrzów, musiała aplikować o jedną z dwóch "dzikich kart" . Tę drugą dostał ponownie triumfator Ligi Euroejskiej - w tym roku były to niemieckie Lisy, czyli zespół Füchse Berlin .

IHF podała podział koszyków. Mistrzowie Polski zostakli docenieni

IHF oficjalnie podała już wszystkich uczestników turnieju w Dammamie, a nawet podzieliła ich na koszyki przed losowaniem, które odbędzie się w najbliższy czwartek - 28 września. Industria Kielce została rozstawiona w pierwszym koszyku, choć tym razem nie znalazły się w nim wszystkie cztery europejskie drużyny. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo zgodnie z przepisami kluby z jednego kontynentu nie mogą trafić do jednej grupy. A te będą cztery - w każdej z nich znajdą się po trzy zespoły. Zwycięzcy awansują do półfinałów.