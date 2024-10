Geniusz reprezentanta Polski, 11 bramek. Niebywałe, na sukces czekano ponad 16 lat

Teraz zaś, po dwóch kolejkach, mają trzy razy lepszy dorobek. I pokazują, że będą celować jednak w to, by tym razem zagrać jednak w drugim etapie.

Cztery bramki przewagi Chrobrego, mogło być nawet pięć. A goście sami trafili pięć razy z rzędu

Tym bardziej jednak warto docenić to, co podopieczni trenera Witalija Nata dokonali w meczu z ekipą rumuńską. Prowadzili niemal cały czas, od początku do końca. Goście mieli świetną serię pod koniec pierwszej połowy, gdy akurat skończył się kapitalny okres gry Chrobrego. Czwarty zespół Orlen Superligi w poprzednim sezonie po kwadransie odskoczył na 12:8, gdy z biodra kapitalnie rzucił Paweł Paterek. To był dopiero początek koncertu reprezentanta Polski, popis dał w drugiej połowie.