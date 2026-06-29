Podstawowym celem polskiej reprezentacji kobiecej w mistrzostwach świata U-20 w Chinach był awans do fazy zasadniczej turnieju. A to stało się jasne już po dwóch potyczkach - z Tunezją i Tajwanem. W sobotę Polki grały o pierwsze miejsce w swojej grupie z Węgrami - drużyną znacznie wyżej notowaną. I sprawiły sporą niespodziankę - wygrały to starcie 27:25, co miało kluczowe znaczenie w kontekście walki o ćwierćfinał. Ten wynik przeszedł bowiem do drugiego etapu, dołączyły w grupie IV Japonia i Norwegia. Dwa najlepsze zespoły miały awansować dalej.

W poniedziałek Polki w hali University Gymnasium w Jinzhong rywalkami Polki były Norweżki. Gdyby chodziło o mecz seniorski, szanse Biało-Czerwonych wynosiłyby pewnie kilka procent. W Skandynawii wciąż świetnie szkoli się młodzież, jednak tu aż takiej przepaści nie ma.

I Polki to pokazały.

Mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet. Niepokonana Polska kontra Norwegia w Jinzhang

Nasz zespół od początku grał świetnie, nie dawał odskoczyć faworytkom. Mało tego, z upływem czasu to drużyna trenera Marka Jagodzińskiego zaczęła odskakiwać. Po pierwsze - świetnie broniła Nina Smelcerz, która po 20 minutach miała niemal 50 procent skuteczności w bramce. Gdy w 20. minucie Zuzanna Zimnicka wywalczyła "siódemkę", a Maria Mazurkiewicz podwyższyła na 12:8, trener Norwegii poprosił o przerwę. Nasz zespół odskoczył jednak i tak na pięć trafień (13:8), ofensywna niemoc rywalek trwała ponad dziewięć minut.

Szkoda, że nie udało się jeszcze wyraźniej uciec, bo były takie szanse. A tak Norwegia rzuciła się w końcu w pogoń. Tuż przed przerwą Julie Ellingsen trafiła na 14:14, z przewagi nic nie zostało.

Można się było obawiać, czy Norweżki nie pójdą za ciosem zaraz po przerwie. Ale nie poszły, myliły się przy rzutach, a Polki też pokazywał cały wachlarz swoich możliwości. Dużo dawała też w bramce Smelcerz. Zespół trenera Jagodzińskiego prezentował efektownego szczypiorniaka, gdy już udało się rozpędzić akcję. Stąd 18:16 w 40. minucie i dwie okazje na podwyższenie wyniku. Szkoda tej ze skrzydła Leny Kępki, znów mogły pojawić się nerwy w ekipie ze Skandynawii. A tak cztery minuty później znów był remis. I coraz mocniejszym punktem Norwegii była bramkarka Leah Langaard.

Przestój Polek trwał siedem minut, Norweżki po raz pierwszy od długiego czasu objęły nawet prowadzenie. A za chwilę trener Jagodziński poprosił o przerwę - źle wyglądała już sytuacja w ataku, nasz zespół miał problemy w ataku pozycyjnym. Norweżki zaś odjeżdżały, zrobiło się 19:22. A jakby problemów było mało, staw skokowy podkręciła jeszcze liderka polskiej drużyny - Zuzanna Zimnicka.

Zuzanna ZImnicka Mateusz Sobczak/PressFocus Newspix.pl

Sytuacja stała się podbramkowa - nie chodziło już o sam fakt prowadzenia Norweżek, ale o różnicę. A ona może mieć decydujące znaczenie. W 54. minucie odskoczyły na 25:20, polska ofensywa kompletnie już się załamała. Za chwilę - na 26:20. Trzeba też oddać Skandynawkom, że znakomicie broniły, świetnie się przesuwały, "kasowały" akcje przy najbliższym kontakcie.

Skończyło się na 23:29. Wynik ten zupełnie nie oddawał tego, co działo się w hali w Jinzhong przez 45 minut spotkania.

W drugim starciu dnia Japonia zagra z Węgrami. Bez względu na jego wynik, nasz zespół i tak pozostanie w grze o ćwierćfinał. Choć samo pokonanie we wtorek Japonii może już nie wystarczyć. Chyba że w drugim poniedziałkowym spotkaniu Węgry też ograją mistrza Azji - wówczas my z Japonią zagramy o awans.

Mistrzostwa świata U-20. Faza zasadnicza. Grupa IV

Polska - Norwegia 23:29 (14:14)

Polska: Smelcerz (10/36 - 28 proc.), Pentek (0/3 - 0 proc.) - Zimnicka 5, Mazurkiewicz 4 (2/2 z karnych), Chwojnicka 4, Machnio 3, Kępka 2, Grzesista 2, Schlabs 1, Wrzesińska 1, Gardian 1, Krupa, Trochimczyk, Biesaga, Szymańska, Kanczkowska.

Bez kar. Rzuty karne: 2/2.

Piłka ręczna David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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