Mecze drużyn z Płocka i Kielc, nazywane "Świętą Wojną", a obecnie Derbami Polski, od zawsze budzą sporo emocji i na parkiecie nigdy nie brakowało ostrej walki. Tym razem niestety w 42. minucie doszło do przykrego incydentu, w którym dość poważnie ucierpiał Szymon Sićko. Zawodnik gości został popchnięty przez Leona Susnję, wpadł na Przemysława Krajewskiego i uderzył głową o parkiet .

Zupełnie zamroczony został wyprowadzony z parkietu przez klubowych lekarzy, a resztę spotkania spędził na ławce rezerwowych. Klub z Kielc w pomeczowym komunikacie przekazał, że Sićko doznał wstrząśnienia mózgu , choć to tylko wstępna diagnoza, bo zawodnik czeka na tomograf.

W krótkiej rozmowie z TVP Sport reprezentant Polski przekazał, że nie pamięta niczego z tego upadku i nie zamierza go nawet oglądać... Nie pamiętam kompletnie nic z tego, co wydarzyło się na boisku. Trochę świadomości odzyskałem dopiero w szatni, już po meczu. A samego upadku nie pamiętam. Nie oglądałem go też później i na pewno przez jakiś czas tego nie zrobię - stwierdził Sićko.