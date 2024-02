Fatalna wiadomość przed hitem Ligi Mistrzów. Mistrz Europy też wypada na dłużej

Rok temu kielczanie o tej porze mogli się już właściwie szykować do świętowania bezpośredniego awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów - razem z Barceloną byli pewni zajęcia dwóch pierwszych miejsc w grupie. Tym razem sytuacja jest zupełnie inna, mistrzowie Polski już w pierwszej rundzie pogubili sporo punktów, do tego stawka w grupie A jest szalenie wyrównana.

Sytuacja jest więc klarowna - aby pozostać w grze o drugie miejsce, kielczanie muszą dziś wieczorem wygrać mecz w Zagrzebiu, by nie stracić dystansu do Aalborga. Bo w Danii czeka ich starcie w ostatniej kolejce. Jeśli jednak przegrają, sytuacja skomplikuje się już nawet... w walce o sam awans do fazy pucharowej. Wciąż Industrii może zagrozić norweski Kolstad, który do Kielc przyjedzie za tydzień - z szansą rewanżu za porażkę 30:32 z września. Jeśli wygra, zmniejszy straty do dwóch punktów, a w ostatniej kolejce podejmuje najsłabszy w stawce Pelister. To zaś inny kaliber niż wyjazd mistrzów Polski do Aalborga...