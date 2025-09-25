Epicki bój "Nafciarzy" z triumfatorem Ligi Mistrzów. Decydowała ostatnia akcja w meczu

Domowe zwycięstwo z PSG, wyjazdowe w Palau Blaugrana z Barceloną - to dorobek Magdeburga na starcie tej edycji Ligi Mistrzów. Trudno wyobrazić sobie bardziej okazały, mając za sobą starcia z dwoma potęgami, prawdopodobnie najmocniejszymi rywalami w tej grupie. Orlen Wisła Płock ma ambicje, by być w tej elicie, choć dotąd wciąż jednak "Nafciarzom" czegoś brakowało.

Na Mazowszu jest jednak budowany nowy zespół, to projekt ambitny, być może już w tym sezonie zakończy się awansem do Final 4 Ligi Mistrzów. Taki jest plan. Sezon płocczanie zaczęli imponująco - od zwycięstwa w Segedynie z Pickiem, do tego doszła "planowa" wiktoria z HC Zagrzeb.

Dziś jednak poprzeczka została zawieszona maksymalnie wysoko, mecz z Magdeburgiem, triumfatorem Ligi Mistrzów z czerwca. Zespołem, który od 27 spotkań jest niepokonany, wygrał 25 z tych spotkań. Jakieś dobry prognostyk? Jeden z tych remisów miał miejsce kilka dni temu, w wyjazdowym starciu z Erlangen. I tam "Gladiatorzy: zremisowali dość szczęśliwie.

Tyle że Liga Mistrzów to jednak zupełnie inna bajka, tu wszyscy sprężają się na mecze w innym stopniu.

Liga Mistrzów. SC Magdeburg kontra Orlen Wisła Płock. Starcie niepokonanych w GETEC Arenie

Mistrzowie Polski zaczęli to spotkanie rewelacyjnie, dwie bomby posłał Siergiej Kosorotow, dość szybko Torbjorn Bergerud obronił też rzut karny Omara Ingiego Magnussona. A to duża sztuka. Inna sprawa, że islandzki rozgrywający trafiał z akcji, na początku to na nim wisiała ofensywa gospodarzy.

Rozwiń

Dość szybko jednak to defensywa zaczęła brać górę na atakiem - z jednej i drugiej strony. Świadczyć może o tym choćby wynik: 5:5 po kwadransie. Rozkręcał się zwłaszcza Sergey Hernandez - reprezentant Hiszpanii znalazł sposób na Kosorotowa i jego próby z dystansu, podobnie zresztą jak i na Melvyna Richardsona. Tyle że Francuzowi niewiele miejsca zostawiali też obrońcy, wyżej do niego wychodzili.

Problemy zaczęły się w ostatnich 10 minutach, gdy mistrzowie Polski zaczęli łapać jedną karę za drugą. W osłabieniu nie trafił Lovro Mihić, rzucił za to obok Bergeruda Daniel Petterson, a później Felix Claar. I Magdeburg pierwszy raz uciekł na dwa trafienia: 9:7 w 24. minucie.

Gdyby tak pierwsza połowa się zakończyła, niewielką różnicą, byłoby dobrze. Tyle że gracze Magdeburga "poczuli krew", wzmocnili obronę, wyprowadzali kontrę. Po dwie kary dwóch minut mieli już Mitja Janc i Przemysław Krajewski, a jeszcze dwie minuty niepotrzebnie wyłapał Mihić. Jakby tego było mało, w ostatniej akcji pogubił się Gergo Fazekas, stracił piłkę.

Petterson zaś trafił na 14:10, Magdeburg miał więc już sporą zaliczkę. W tak ciasnym meczu, gdy o każde trafienie trzeba było stoczyć prawdziwą bitwę.

Sześć bramek przewagi Magdeburga, Orlen Wisła w odwrocie. Wszystko się zmieniło, emocje do samego końca

To czterobramkowe prowadzenie "Gladiatorów" miało olbrzymie znaczenie, Magdeburg nie musiał po przerwie stawiać wszystkiego na jedną kartę. Mógł grać spokojnie, przez sprytnego Magnussona, mając też zabezpieczenie w postaci Hernandeza. Hiszpan wciąż bronił dobrze, za to golkiperzy Wisły mieli problemy: tak Bergerud, jak i Mirko Alilović. A ich wsparcie było niezbędne, by coś tu zdziałać.

Miha Zarabec Andrzej Iwanczuk/Nur Photo via AFP AFP

Wicemistrzowie Niemiec w 40. minucie uciekli na sześć trafień (22:16), płocczanie jednak wciąż nie odpuszczali. Dużo dobrego dał Janc, w obronie wypalił wariant z Zoranem Iliciem, nieźle na środku kręcił Miha Zarabec, ale goście wciąż tracili albo cztery, albo pięć bramek.

W 54. minucie w końcu jednak ta różnica zmniejszyła się o kolejnego gola - Richardson pokonał Mateja Mandicia z karnego, trafił na 22:25. A za moment Kosorotow rzucił na 23:25. Zostało 5,5 minuty do końca, Bennet Wiegert, legendarny trener "Gladiatorów" mocno się zdenerwował. Poprosił o przerwę, sytuacja z idealnej zrobiła się nagle nerwowa.

Było jasne, że ekipa gospodarzy będzie "kradła" czas, poszuka pozycji rzutowych, ewentualnie wykluczeń. I to się udało, Gisli Kristjansson wyrzucił z boiska Zoltana Szitę, później wywalczył "siódemkę", którą wykorzystał jednak rodak Magnusson.

Sergey Hernandez, bohater Magdeburga w kolejnym spotkaniu Ligi Mistrzów Marius Becker (DPA/AFP) AFP

Płocczanie mieli jednak Kosorotowa, ten wskoczył na światowy poziom. Posyłał bomby pod poprzeczkę, obok głowy Hernandeza. Na niecałe trzy minuty przed końcem było już tylko 25:26. A na minutę przed końcem 26:27, gospodarze męczyli się w ataku. I nie zdobyli bramki, Alilović zatrzymał rzut rozpaczy Albina Lagergrena.

Rozwiń

Mistrzom Polski zostały 24 sekundy na zdobycie wyrównującej bramki. A później 17 sekund po tym, jak Xavier Sabate poprosił o przerwę.

I goście dobrze rozegrali akcję, najpierw rzucał Kosorotow, później dobijał ze skrzydła Mihić. I dwa razy lepszy okazał się hiszpański bramkarz Magdeburga.

SC Magdeburg - Orlen Wisła Płock 27:26 (14:10)

Magdeburg: Hernandez (15/39 - 39 proc.), Mandić (0/2 - 0 proc.) - Magnusson 9 (7/8 z karnych), Weber 4, Barthold 4, Claar 2, Kristjansson 2, Petterson 2, Saugstrup 2, Lagergren 1, Zechel, Hornke, Jonsson, Mertens, O'Sullivan, Bergendahl.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 7/8.

Orlen Wisła: Bergerud (6/21 - 29 proc.), Alilović (3/15 - 20 proc.) - Kosorotow 8, Richardson 7 (5/6), Serdio 2, Fazekas 2, Mihić 2, Janc 2, Zarabec 1, Krajewski 1, Dawydzik 1, Szita 1, Daszek, Szyszko, Samoiła, Ilić.

Kary: 12 minut. Rzuty karne: 5/6.

Przemysław Krajewski Uwe Anspach/dpa / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn - ORLEN Wisła Płock. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport