Epicki bój "Nafciarzy" z triumfatorem Ligi Mistrzów. Decydowała ostatnia akcja w meczu

Lider podejmował wicelidera - w GETEC Arenie triumfator Ligi Mistrzów mierzył się z mistrzem Polski. SC Magdeburg i Orlen Wisła Płock, po dwóch kolejkach jedyne niepokonane zespoły w grupie B. Przez ponad 20 minut "Nafciarze" grali rewelacyjnie, trzymali w szachu chyba najmocniejszą drużynę świata, która jest niepokonana od końca marca. Aż w końcu gospodarze wzmocnili obronę i goście z Polski trochę pękli. W ostatnim kwadransie płocczanie rzucili się do odrabiania strat, doszli na 25:26, później na 26:27. "Nafciarzom" zostało niespełna pół minuty na wyrównanie.

Gergo Fazekas (z lewej) miał w Magdeburgu ciężką przeprawą. A na końcu cieszył się trener Niemców Bennet Wiegert
Gergo Fazekas (z lewej) miał w Magdeburgu ciężką przeprawą. A na końcu cieszył się trener Niemców Bennet WiegertRonny HARTMANN & Andrzej IWAŃCZUK/Nur Photo via AFPAFP

Domowe zwycięstwo z PSG, wyjazdowe w Palau Blaugrana z Barceloną - to dorobek Magdeburga na starcie tej edycji Ligi Mistrzów. Trudno wyobrazić sobie bardziej okazały, mając za sobą starcia z dwoma potęgami, prawdopodobnie najmocniejszymi rywalami w tej grupie. Orlen Wisła Płock ma ambicje, by być w tej elicie, choć dotąd wciąż jednak "Nafciarzom" czegoś brakowało.

Na Mazowszu jest jednak budowany nowy zespół, to projekt ambitny, być może już w tym sezonie zakończy się awansem do Final 4 Ligi Mistrzów. Taki jest plan. Sezon płocczanie zaczęli imponująco - od zwycięstwa w Segedynie z Pickiem, do tego doszła "planowa" wiktoria z HC Zagrzeb.

    Dziś jednak poprzeczka została zawieszona maksymalnie wysoko, mecz z Magdeburgiem, triumfatorem Ligi Mistrzów z czerwca. Zespołem, który od 27 spotkań jest niepokonany, wygrał 25 z tych spotkań. Jakieś dobry prognostyk? Jeden z tych remisów miał miejsce kilka dni temu, w wyjazdowym starciu z Erlangen. I tam "Gladiatorzy: zremisowali dość szczęśliwie.

    Tyle że Liga Mistrzów to jednak zupełnie inna bajka, tu wszyscy sprężają się na mecze w innym stopniu.

    Liga Mistrzów. SC Magdeburg kontra Orlen Wisła Płock. Starcie niepokonanych w GETEC Arenie

    Mistrzowie Polski zaczęli to spotkanie rewelacyjnie, dwie bomby posłał Siergiej Kosorotow, dość szybko Torbjorn Bergerud obronił też rzut karny Omara Ingiego Magnussona. A to duża sztuka. Inna sprawa, że islandzki rozgrywający trafiał z akcji, na początku to na nim wisiała ofensywa gospodarzy.

    Dość szybko jednak to defensywa zaczęła brać górę na atakiem - z jednej i drugiej strony. Świadczyć może o tym choćby wynik: 5:5 po kwadransie. Rozkręcał się zwłaszcza Sergey Hernandez - reprezentant Hiszpanii znalazł sposób na Kosorotowa i jego próby z dystansu, podobnie zresztą jak i na Melvyna Richardsona. Tyle że Francuzowi niewiele miejsca zostawiali też obrońcy, wyżej do niego wychodzili.

    Problemy zaczęły się w ostatnich 10 minutach, gdy mistrzowie Polski zaczęli łapać jedną karę za drugą. W osłabieniu nie trafił Lovro Mihić, rzucił za to obok Bergeruda Daniel Petterson, a później Felix Claar. I Magdeburg pierwszy raz uciekł na dwa trafienia: 9:7 w 24. minucie.

    Gdyby tak pierwsza połowa się zakończyła, niewielką różnicą, byłoby dobrze. Tyle że gracze Magdeburga "poczuli krew", wzmocnili obronę, wyprowadzali kontrę. Po dwie kary dwóch minut mieli już Mitja Janc i Przemysław Krajewski, a jeszcze dwie minuty niepotrzebnie wyłapał Mihić. Jakby tego było mało, w ostatniej akcji pogubił się Gergo Fazekas, stracił piłkę.

    Petterson zaś trafił na 14:10, Magdeburg miał więc już sporą zaliczkę. W tak ciasnym meczu, gdy o każde trafienie trzeba było stoczyć prawdziwą bitwę.

    Sześć bramek przewagi Magdeburga, Orlen Wisła w odwrocie. Wszystko się zmieniło, emocje do samego końca

    To czterobramkowe prowadzenie "Gladiatorów" miało olbrzymie znaczenie, Magdeburg nie musiał po przerwie stawiać wszystkiego na jedną kartę. Mógł grać spokojnie, przez sprytnego Magnussona, mając też zabezpieczenie w postaci Hernandeza. Hiszpan wciąż bronił dobrze, za to golkiperzy Wisły mieli problemy: tak Bergerud, jak i Mirko Alilović. A ich wsparcie było niezbędne, by coś tu zdziałać.

    Zawodnik drużyny piłki ręcznej w niebieskim stroju z piłką w ręku przygotowujący się do oddania podania podczas meczu, na tle rozmytej publiczności
    Miha ZarabecAndrzej Iwanczuk/Nur Photo via AFPAFP

    Wicemistrzowie Niemiec w 40. minucie uciekli na sześć trafień (22:16), płocczanie jednak wciąż nie odpuszczali. Dużo dobrego dał Janc, w obronie wypalił wariant z Zoranem Iliciem, nieźle na środku kręcił Miha Zarabec, ale goście wciąż tracili albo cztery, albo pięć bramek.

    W 54. minucie w końcu jednak ta różnica zmniejszyła się o kolejnego gola - Richardson pokonał Mateja Mandicia z karnego, trafił na 22:25. A za moment Kosorotow rzucił na 23:25. Zostało 5,5 minuty do końca, Bennet Wiegert, legendarny trener "Gladiatorów" mocno się zdenerwował. Poprosił o przerwę, sytuacja z idealnej zrobiła się nagle nerwowa.

    Było jasne, że ekipa gospodarzy będzie "kradła" czas, poszuka pozycji rzutowych, ewentualnie wykluczeń. I to się udało, Gisli Kristjansson wyrzucił z boiska Zoltana Szitę, później wywalczył "siódemkę", którą wykorzystał jednak rodak Magnusson.

    Bramkarz drużyny piłki ręcznej w zielonym stroju wykrzykuje zaciśniętymi pięściami w geście triumfu, stojąc tuż przy bramce, w tle rozmyty tłum kibiców oraz gracze na boisku.
    Sergey Hernandez, bohater Magdeburga w kolejnym spotkaniu Ligi MistrzówMarius Becker (DPA/AFP)AFP

    Płocczanie mieli jednak Kosorotowa, ten wskoczył na światowy poziom. Posyłał bomby pod poprzeczkę, obok głowy Hernandeza. Na niecałe trzy minuty przed końcem było już tylko 25:26. A na minutę przed końcem 26:27, gospodarze męczyli się w ataku. I nie zdobyli bramki, Alilović zatrzymał rzut rozpaczy Albina Lagergrena.

    Mistrzom Polski zostały 24 sekundy na zdobycie wyrównującej bramki. A później 17 sekund po tym, jak Xavier Sabate poprosił o przerwę.

    I goście dobrze rozegrali akcję, najpierw rzucał Kosorotow, później dobijał ze skrzydła Mihić. I dwa razy lepszy okazał się hiszpański bramkarz Magdeburga.

    SC Magdeburg - Orlen Wisła Płock 27:26 (14:10)

    Magdeburg: Hernandez (15/39 - 39 proc.), Mandić (0/2 - 0 proc.) - Magnusson 9 (7/8 z karnych), Weber 4, Barthold 4, Claar 2, Kristjansson 2, Petterson 2, Saugstrup 2, Lagergren 1, Zechel, Hornke, Jonsson, Mertens, O'Sullivan, Bergendahl.

    Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 7/8.

    Orlen Wisła: Bergerud (6/21 - 29 proc.), Alilović (3/15 - 20 proc.) - Kosorotow 8, Richardson 7 (5/6), Serdio 2, Fazekas 2, Mihić 2, Janc 2, Zarabec 1, Krajewski 1, Dawydzik 1, Szita 1, Daszek, Szyszko, Samoiła, Ilić.

    Kary: 12 minut. Rzuty karne: 5/6.

