Emocje w Kobierzycach. Beniaminek szuka punktów

- Do Kobierzyc jedziemy w pełni zmotywowane. Wiemy, że nie będzie to łatwe spotkanie, ale wierzę, że uda nam się zwyciężyć i do Gniezna wrócić z dobrymi humorami – powiedziała Magdalena Nurska, rozgrywająca MKS-u URBIS Gniezno.

Pewne zwycięstwa?

Piotrcovia Piotrków Trybunalski nie może zaliczyć początku sezonu do udanych, a w sobotnie popołudnie zmierzy się ona z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Podopieczne Agaty Cecotki zdobyły do tej pory sześć punktów, pokonując jedynie AWS Energa Szczypiorno Kalisz i Młyny Stoisław Koszalin.

W poprzednich spotkaniach zdarzały im się fragmenty gry, w których grały one wolno, nieskutecznie i popełniał mnóstwo błędów. Jeśli powtórzy się to również w tym spotkaniu, to zostaną one szybko skarcone przez aktualne mistrzynie Polski. Lubinianki przyjadą do Piotrkowa Trybunalskiego w celu wywalczenia trzydziestego piątego zwycięstwa z rzędu w Orlen Superlidze Kobiet.