Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) poinformowała o przełożeniu z powodu koronawirusa spotkań Polaków z Litwinami w pierwszej rundzie kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata - podał ZPRP. Dwumecz miał się odbyć w kwietniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joachim Loew o sytuacji futbolu w dobie koronawirusa: Są rzeczy, które w tej chwili są ważniejsze. Wideo © 2020 Associated Press

"Biało-Czerwoni" najpierw mieli zmierzyć się z Litwinami 16 kwietnia w Płocku, a trzy dni później w Wilnie.

Reklama

"Europejska centrala opracowuje propozycję nowego kalendarza rozgrywek. Bilety zakupione na mecz 16 kwietnia będą ważne w nowym terminie jego rozegrania" - podano w komunikacie ZPRP.



Eliminacje do MŚ, które w dniach 14-31 stycznia 2021 roku odbędą się w Egipcie, są dwustopniowe. W turnieju finałowym po raz pierwszy wezmą udział 32 drużyny. Po tegorocznych mistrzostwach Europy znanych jest już 18 uczestników, a kolejnych 10 ze Starego Kontynentu wyłonią kwalifikacje.



Poza Polską i Litwą w kwietniu rywalizować mieli także: Turcja - Rosja, Rumunia - Bośnia i Hercegowina oraz Izrael - Łotwa.



Zwycięzcy czterech dwumeczów awansują do drugiej rundy eliminacji, która zaplanowana jest na czerwiec. W niej ta czwórka oraz sześć innych zespołów zostaną dolosowani do "10" z wyższych pozycji ze styczniowych ME, z których bezpośrednią przepustkę na mundial wywalczyli medaliści, czyli: Hiszpania, Chorwacja i Norwegia. Duńczycy z kolei wystąpią w Egipcie w roli obrońców tytułu.