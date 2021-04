El. ME piłkarzy ręcznych. W Opolu Polska zmierzy się ze Słowenią

​W piątym meczu eliminacji mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych Polska zmierzy się w czwartek w Opolu ze Słowenią. Wcześniej "Biało-Czerwoni" przegrali z tym zespołem na wyjeździe 29-32, ale wciąż mają realne szanse na awans na przyszłoroczny turniej.

ME odbędą na Węgrzech i Słowacji w styczniu 2022 roku.

Obecnie w tabeli grupy 5. Polacy zajmują trzecie miejsce z dorobkiem czterech punktów. Zdobyli je dwukrotnie pokonując Turcję (29-24, 35-24). W sumie rozegrali cztery eliminacyjne pojedynki, przegrali ponadto we Wrocławiu z Holandią 26-27. Oprócz czwartkowego meczu zmierzą się jeszcze 2 maja, w Almere, z Holandią. Do turnieju finałowego zakwalifikują się po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacji plus cztery z trzecich pozycji z najlepszym bilansem.

Trener Polaków Patryk Rombel nie będzie mógł w czwartek skorzystać ze wszystkich powołanych na spotkanie ze Słowenią zawodników. Piłkarz ręczny Orlenu Wisły Płock Przemysław Krajewski ma przeciążenie mięśni pleców i grzbietu - potwierdził w środę oficer prasowy klubu z Mazowsza Konrad Kozłowski. Zawodnik, po meczu ligowym z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski zaczął skarżyć się na ból pleców. Jest on jeszcze diagnozowany i poddawany zabiegom. Zgodnie z informacją Kozłowskiego, Krajewskiego czeka 10-14 dni odpoczynku od normalnych zajęć, praca z fizjoterapeutą i leczenie farmakologiczne.

W Opolu - według doniesień medialnych - zabraknie też z powodów zdrowotnych Kamila Syprzaka.

Mecz Polska - Słowenia rozpocznie się w czwartek o godz. 20.00.

Tabela grupy 5.:

M Z R P Bramki Pkt

1. Słowenia 4 3 1 0 123-101 7

2. Holandia 4 2 1 1 104-113 5

3. Polska 4 2 0 2 119-107 4

4. Turcja 4 0 0 4 96-121 0

Zdjęcie Patryk Rombel / Leszek Salva / INTERIA.PL

Autor: Rafał Czerkawski