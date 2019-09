Nowy selekcjoner reprezentacji Polski piłkarek ręcznych Arne Senstad namówił do powrotu do drużyny narodowej Kingę Grzyb. Norweg poprowadzi "Biało-Czerwone" we wrześniowych spotkaniach eliminacyjnych mistrzostw Europy 2020 z Wyspami Owczymi i Ukrainą.

"Przede wszystkim wysłałem do Kingi Grzyb wiadomość z pytaniem, czy byłaby zainteresowana powrotem do reprezentacji. Wiem, że była przez wiele lat podporą drużyny narodowej i szczerze mówiąc jest najlepszą skrzydłową jaką widziałem w życiu. Kiedy dano mi szansę poprowadzenia reprezentacji Polski, to oczywiście musiałem po nią sięgnąć. Jej odpowiedź była pozytywna i stwierdziła, że jest gotowa do gry" - powiedział norweski szkoleniowiec.

W środę podczas prezentacji nowego selekcjonera w siedzibie Związku Piłki Ręcznej w Warszawie ogłoszono skład na spotkania kwalifikacyjne EHF EURO 2020 - 25 września z Wyspami Owczymi w Kwidzynie oraz 28 września w Kijowie z Ukrainą.

Oprócz skrzydłowej Zagłębia Lubin, która ogłosiła pożegnanie z kadrą po fazie grupowej mistrzostw Europy w grudniu 2018 r.,w zespole znalazły się m.in. debiutantki rozgrywająca Małgorzata Stasiak i bramkarka Monika Maliczkiewicz.

Senstad ma prowadzić reprezentację do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024.

"To wielki krok w mojej karierze. Pracowałem w klubach wiele lat. Dlatego to dla mnie wielka sprawa. Z reprezentacją to trochę inna praca niż w klubach, bo tu nie mam zawodniczek na co dzień na treningu, ale główny cel pozostaje ten sam - wygrać mecz" - dodał Norweg.

Szkoleniowiec przyznał, że do rozpoczęcia pierwszego zgrupowania - 19 września w Kwidzynie - czasu jest bardzo mało. Jest jednak optymistą.

"Polska reprezentacja ma potencjał. Mamy naprawdę dobre zawodniczki, a moim zadaniem jest stworzenie z nich dobrego zespołu" - oświadczył.

Przedstawił także swój sztab. Jego asystentem będzie mieszkający w Koszalinie Reidar Moistad, a trenerem współpracującym Monika Marzec.

Prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki przypomniał, że konkurs na selekcjonera "Biało-Czerwonych" cieszył się dużym powodzenie. Zgłosiło się 19 osób.

"Zainteresowanie konkursem na to stanowisko było bardzo duże. Otrzymaliśmy aplikacje również od zagranicznych trenerów. Oceniliśmy je i podjęliśmy odważną, ale przemyślaną decyzję, aby wybrać trenera z Norwegii, Arne Senstada. Wcześniej szkoleniowcem był Duńczyk, a po nim Polak mieszkający w Niemczech" - powiedział Kraśnicki.

Prezes ZPRP podkreślił, że przed podjęciem decyzji konsultował się z wieloma kadrowiczkami, a zebrane opinie były pozytywne. Zaznaczył, że kontrakt został podpisany do igrzysk olimpijskich 2024, ale po każdej ważnej imprezie praca szkoleniowca będzie weryfikowana.

Senstad wiele lat pracował jako pierwszy szkoleniowiec z norweskimi zespołami kobiecymi - Storhamar (2006-2013, 2015-2019) oraz Oppsal (2013-2015). W 2012 i 2019 otrzymał nagrodę dla najlepszego trenera w norweskiej lidze piłkarek ręcznych.

Poprzedni selekcjoner Leszek Krowicki stracił pracę, gdyż nie zrealizował podstawowych celów, które przed nim postawiono.

"Kontrakt trenerski zawarty w dniu 4 lipca 2016 roku został rozwiązany z dniem 19 lipca 2019 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest utrata zaufania, spadek poziomu sportowego kadry oraz brak realizacji zobowiązań i celów sportowych" - poinformowano wtedy na stronie ZPRP.

Pod wodzą Krowickiego reprezentacja nie wywalczyła awansu na mistrzostwa świata 2019, a co za tym idzie straciła szanse na udział w igrzyskach olimpijskich Tokio 2020. Sukcesu nie było również podczas mistrzostwach świata 2017, gdy "Biało-Czerwone" nie zakwalifikowały się do fazy finałowej.

Z kolei w mistrzostwach Europy 2016 i 2018 drużyna nie wygrała żadnego meczu i zajęła ostatnie miejsce w fazie grupowej.

61-letni Krowicki przejął kadrę po Duńczyku Kimie Rasmussenie, który w 2016 roku nie zdecydował się przedłużyć kontraktu i objął drużynę narodową Węgier.

Skład reprezentacji na mecze z Wyspami Owczymi i Ukrainą:

Bramkarki: Adrianna Płaczek (Nantes), Weronika Gawlik (Perła Lublin), Małgorzata Maliczkiewicz (Metraco Zagłębie Lubin)

Rozgrywające: Karolina Kudłacz-Gloc (Bietigheim), Monika Kobylińska (Brest), Kinga Achruk (Perła Lublin), Małgorzata Buklarewicz (Metraco Zagłębie Lubin), Aleksandra Zych (Borussia Dortmund), Małgorzata Stasiak, Aleksandra Rosiak, Marta Gęga (wszystkie Perła Lublin), Adrianna Nowicka (Piłka Ręczna Koszalin)

Skrzydłowe: Kinga Grzyb, Daria Zawistowska, Adrianna Górna (Metraco Zagłębie Lubin), Aneta Łabuda (Perła Lublin), Bogna Sobiech (Borussia Dortmund), Katarzyna Janiszewska (Metzingen)

Kołowe: Sylwia Matuszczyk, Joanna Szarawaga (obie Perła Lublin), Joanna Drabik (Siofok).