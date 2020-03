El. ME piłkarek ręcznych. Mecz Polek z Rumunkami przełożony

Mecz trzeciej kolejki grupy 7. eliminacji mistrzostw Europy 2020 piłkarek ręcznych Polska - Rumunia, który miał się odbyć 25 marca w Lubinie, został przełożony na późniejszy termin z powodu epidemii koronawirusa - poinformował ZPRP.

"W związku z decyzjami władz administracji państwowej dotyczących ochrony zdrowia, mecz Polska-Rumunia w kwalifikacjach ME 2020 kobiet zaplanowany na 25.03.2020 r. w Lubinie, zostaje przełożony na inny termin, który zostanie uzgodniony z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) oraz Rumuńską Federacją Piłki Ręcznej (FRH)" - napisano w komunikacie Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Po dwóch kolejkach spotkań, po wygranych z Wyspami Owczymi 28:16 i na wyjeździe z Ukrainą 27:26, Polki prowadzą w grupie 7. kwalifikacji, jednak faworytem rywalizacji jest ekipa rumuńska.

Według terminarza rewanż z Rumunkami zaplanowany jest na 29 marca w Ploeszti.

Poza gospodyniami w finałowym turnieju, który w dniach 4-20 grudnia odbędzie się w Danii (Herning) i Norwegii (Oslo, Trondheim i Stavanger), zagrają po dwa najlepsze zespoły z siedmiu grup.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ok. 118 tys. przypadków zakażenia i ok. 4,3 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 31 przypadków zakażenia.