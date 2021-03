- Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz. Każdy, kto się zna na piłce ręcznej wie, że Holandia to bardzo mocny zespół i to dzisiaj pokazali - przyznał Maciej Gębala, obrotowy reprezentacji Polski w piłce ręcznej, po porażce z Holandią 26-27 w meczu eliminacji Euro 2022, który odbył się we Wrocławiu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Michał Olejniczak (Łomża Vive) po meczu z Pick Szeged w LM. Wideo INTERIA.TV Piłka ręczna El. Euro 2022. Polska - Holandia 26-27 we Wrocławiu

- Mają zawodników, którzy grają w mocnych klubach we Francji, w niemieckiej Bundeslidze, czy w Danii. Mieliśmy duży problem z Lucą Steinsem na środku rozegrania i dlatego staliśmy blisko siebie. Mecz był pełen walki i do samego końca wyrównany. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy szansy, bo był remis i mieliśmy piłkę. Nie udaje nam się zdobyć bramki i sami dostajemy w ostatniej sekundzie gola. Szkoda, bo to był bardzo ważny mecz w kontekście awansu na mistrzostwa Europy. Mamy jeszcze jeden mecz z Holandię oraz ze Słowenią i możemy zdobyć punkty, które będą bardzo ważne w walce o awans - dodał.

Reklama

- W tej chwili mam tyle myśli w głowie, że ciężko mi powiedzieć, coś sensownego. Na pewno zawiodła nas skuteczność. Na dziesięć sekund przed końcem mieliśmy sytuację, aby prowadzić, nie wykorzystaliśmy jej i to się zemściło, bo straciliśmy bramkę po wrzutce. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Holendrzy nas niczym nie zaskoczyli w tym meczu. Celem nadrzędnym jest awans, okoliczności nie są ważne. Najważniejsze, aby zdobyć punkty, być w pierwszej dwójce w grupie i awansować - mówił Patryk Rombel, selekcjoner "Biało-Czerwonych".

- Czujemy niedosyt. To był ciężki dzień, bo każdy z nas przyjechał tutaj z apetytem na lepszy wynik. Dostajemy lekcję pokory i widzimy, że nam jeszcze dużo brakuje. Teoretycznie niżej notowana Holandia pokazała nam, że grają bardzo dobrze w piłkę ręczną i wygrywają. Nie składamy broni. Nie ma co kalkulować. Trzeba wrócić w kwietniu na reprezentację i wygrać z Holandią i Słowenią. Stać nas, aby pojechać na mistrzostwa. Damy z siebie 200 procent, aby wygrać te dwa spotkania - stwierdził najlepszy w polskiej ekipie bramkarz Adam Morawski.