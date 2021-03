Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. Żytnikow wraca do Płocka

Po czterech latach przerwy do Orlenu Wisły Płock wraca piłkarz ręczny reprezentacji Rosji Dmitrij Żytnikow. Na koncie ma pięć tytułów mistrza Rosji i jeden Węgier. Nie ma tytułu mistrza Polski, choć w Płocku grał przez trzy sezony (2015 - 2017). Teraz ma zostać dwa lata.

"Niezmiernie cieszę się, że udało nam się pozyskać zawodnika tej klasy. To gracz, który wielokrotnie potwierdzał swoją jakość. Będzie to bez wątpienia wzmocnienie naszego zespołu i da trenerowi duże pole manewru. Myślę, że wspólnie z Sergiejem Kosorotowem szybko zaaklimatyzują się w naszym zespole" - powiedział prezes SPR Wisły Płock Robert Czwartek.

Żytnikow odchodząc do Picku Szeged zapewniał, że jeszcze wróci do Płocka.

"Przez lata spędzone w Szegedzie byliśmy w stałym kontakcie. Myślę, że rzeczywiście była to tylko kwestia czasu, kiedy Dimę znowu zobaczymy w Płocku. On bardzo chciał tu wrócić, w tym roku kończy mu się kontrakt z MOL-Pick Szeged, więc rozmowy przebiegły dosyć sprawnie. Dla nas również to duże wzmocnienie w kontekście kolejnych sezonów. Myślę, że będziemy mieli bardzo solidną drugą linię" - dodał dyrektor sportowy Adam Wiśniewski.

Z podpisania kontraktu z Orlen Wisłą cieszy się także zawodnik. "Czas wracać do domu. W Płocku mam wielu przyjaciół i przez ten cały czas bardzo tęskniliśmy za Polską. Nie miałem jeszcze okazji rozmawiania z trenerem Sabate, ale mamy jeszcze trochę czasu i myślę, że nie zajmie to długo, aby się nawzajem zrozumieć" - zapewnił Żytnikow.

Karierę sportową zaczynał w Czechowskich Niedźwiedziach, z którymi w latach 2011-2015 pięć razy zdobył mistrzostwo Rosji. Przed sezonem 2015/2016 związał się na trzy lata z Orlen Wisłą Płock. Po wypełnieniu kontraktu, na cztery lata wyjechał na Węgry, gdzie w barwach Pick Szeged, po sezonie 2017/2018 cieszył się ze złotego medalu po zwycięstwie nad odwiecznym rywalem drużyny Telekom Veszprem.

Występując we tych zespołach grał w Lidze Mistrzów oraz w reprezentacji Rosji, walcząc o medale w kolejnych mistrzostwach Europy i świata.

Dmitrij Żytnikow jest drugim wzmocnieniem Orlen Wisły od nowego sezonu. Rok temu klub poinformował, że kontrakt z klubem podpisał inny wychowanek Czechowskich Niedźwiedzi, 21-letni Sergiej Kosorotow.

