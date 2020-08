Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. Trzy sparingi mistrza Polski na Węgrzech

Piłkarze ręczni Łomża Vive Kielce we wtorek wyjadą na Węgry, gdzie rozegrają sparingi. Rywalami mistrza Polski będą Grundfos Tatabanya, Csurgoi KK i etatowy uczestnik Ligi Mistrzów - Telekom Veszprem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tałant Dujszebajew o nowym sponsorze i planach na przyszłość. Wideo INTERIA.TV

W miniony weekend kieleccy szczypiorniści zwyciężyli w Mielcu w Memoriale Antoniego Weryńskiego. Podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa rozegrali tam trzy spotkania, a w finale pokonali Azoty Puławy.

Reklama

"Generalnie te sparingi oceniam na plus. Powoli wszyscy się zgrywamy, bo w zespole jest dużo nowych twarzy. Trener daje pograć wszystkim i wygląda to coraz lepiej" - ocenił prawoskrzydłowy kielczan Arkadiusz Moryto.



Zadowolenia z aktualnej dyspozycji nie krył też Igor Karaczić. "Jestem zadowolony z tego, jak się zaprezentowaliśmy w tym turnieju. Dotyczy to też naszych młodych zawodników, którzy pokazali się z bardzo dobrej strony. Mecze, które rozegraliśmy w Mielcu, pokazały, że jesteśmy świetnie przygotowani pod względem fizycznym" - dodał chorwacki rozgrywający



W poniedziałek kielczanie mają w planach dwa ostatnie treningi przed wyjazdem na Węgry.



"Ten wyjazd to kolejny krok w naszych przygotowaniach. W poniedziałek rano biegaliśmy i pracowaliśmy na siłowni. Wieczorem będziemy pracować nad rzutami. Musimy poprawić skuteczność. W Mielcu źle graliśmy w przewadze, więc temu elementowi też poświęcimy sporo uwagi" - podkreślił Dujszebajew.



Na Węgrzech mistrzowie Polski rozegrają mecze z Grundfos Tatabanya, Csurgoi KK i Telekomem Veszprem.



"Zespół z Veszprem to jedna z czterech najlepszych drużyn na świecie. Tatabanya też prezentuje wysoki poziom. Ma siedmiu albo ośmiu zawodników, którzy grają lub grali w reprezentacji Węgier. Zmierzymy się zatem z solidnymi rywalami. Każdy z zawodników będzie miał okazję do gry. Pewnie zrobimy sporo błędów, ale na tym etapie przygotowań to normalne. Będziemy je analizować i doskonalić naszą grę" - zaznaczył szkoleniowiec.



Kielczanie pojadą na Węgry w 19-osobowym składzie. Zabraknie tylko islandzkiego rozgrywającego Haukura Thrastarsona, który przechodzi rehabilitację po kontuzji stopy.



"W każdym spotkaniu zagra 14 zawodników. Pozostała piątka będzie wykonywać indywidualną pracę na siłowni. Oczywiście chodzi o zawodników drugiej linii, kołowych i bramkarzy, gdzie mamy po trzech graczy na każdą pozycję. Tylko skrzydłowi zagrają po 30 minut. Pozostali też muszą zwiększyć intensywność. Będziemy też robić już mniej zmian w porównaniu do turnieju w Mielcu" - tłumaczył trener Łomża VIVE.



Po powrocie z Węgier kielczanie trenować będą na własnych obiektach, a 29-30 sierpnia zagrają w Niemczach z Fuechse Berlin i DHfK Lipsk.



Pierwsza kolejka polskiej ekstraklasy zaplanowana jest na 5/6 września, a start Ligi Mistrzów - 16/17 września.



Autor: Janusz Majewski