Islandzki rozgrywający Haukur Thrastarson przedłużył o dwa lata kontrakt z mistrzem Polski piłkarzy ręcznych PGE Kielce. Nowa umowa 19-letniego zawodnika obowiązywać będzie do końca sezonu 2024/25.

Początkowo umowa środkowego rozgrywającego z Islandii miała obowiązywać do końca czerwca 2023 roku. 19-latek, mimo że dopiero przyjechał do Kielc, zgodził się na jej wydłużenie o dwa kolejne sezony.

W czwartek kielecka drużyna rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu, ale Thrastarson nie wziął udziału w pierwszym treningu. Dwa tygodnie temu przeszedł operację kontuzjowanej stopy.

- Haukur ma złamaną piątą kość śródstopia. Dwa tygodnie temu przeszedł operację, podczas której nastąpiło zespolenie odłamów kostnych, a obecnie pracujemy według wytycznych lekarza z Islandii. Ćwiczymy tak, by stymulować proces kostnienia, czyli obciążamy stopę do granicy bólu. Zwiększamy tzw. pompę mięśniową, aby nastąpiła szybsza dystrybucja metabolitów i substancji odżywczych, co wpływa na regenerację - wyjaśnił Tomasz Mgłosiek, fizjoterapeuta kieleckiego klubu.

Wychowanek islandzkiego Selfoss jest uważany za ogromny talent światowej piłki ręcznej. W ubiegłym sezonie został królem strzelców ligi islandzkiej. W 20 meczach zdobył 164 bramki.

Janusz Majewski