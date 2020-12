Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. Szymon Sićko przedłużył umowę z Łomżą Vive Kielce

Rozgrywający Łomży Vive Kielce Szymon Sićko przedłużył umowę z mistrzem Polski piłkarzy ręcznych. Nowy kontrakt reprezentanta kraju będzie obowiązywał do końca 2024 roku.

23-letni szczypiornista zawodnikiem klubu z Kielc jest od 2017 roku. Podpisał wtedy czteroletnią umowę. Jednak pierwsze trzy lata spędził na wypożyczeniach do niemieckiego TV 05/07 Huttenberg i Górnika Zabrze. W ubiegłym sezonie grając w barwach drużyny z Górnego Śląska został najlepszym rozgrywający i odkryciem sezonu, a także MVP rozgrywek. Teraz reprezentant Polski przedłużył umowę z Łomżą Vive o kolejne trzy lata.

"Cieszy mnie możliwość współpracy z trenerem Tałantem Dujszebajewem i całą drużyną. Tałant ma ogromną wiedzę, którą dalej chcę czerpać. Jeszcze wiele mogę się od niego nauczyć o piłce ręcznej. Widzę tu dla siebie wiele możliwości rozwoju. Myślę, że razem możemy dużo wygrać i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj zostać" - powiedział Sićko, cytowany przez oficjalną stronę klubu.



Zadowolenia z przedłużenia umowy z reprezentantem Polski nie krył prezes klubu Bertus Servaas.



"Cieszę się, że Szymon dalej będzie rozwijał się w naszym klubie i wiem, że drużyna będzie miała z niego wiele pożytku. Przed nim dużo ciężkiej pracy, na którą jest gotowy, bo to bardzo ambitny młody człowiek. To ogromna przyjemność mieć go w naszym zespole i móc patrzeć na jego postępy" - zaznaczył sternik Łomży Vive Kielce.



Sićko to kolejny zawodnik kieleckiej drużyny, który w tym roku przedłużył umowę z klubem. Latem zrobili to Arkadiusz Moryto, Artciom Karalek, Haukur Thrastarson, Krzysztof Lijewski i Cezary Surgiel, a ostatnio Tomasz Gębala i Sigvaldi Gudjonsson.



Autor: Janusz Majewski

