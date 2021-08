Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. Stas Skube za rok zawodnikiem Łomży Vive

Skube to 31-letni środkowy rozgrywający. Jest wychowankiem Trimo Trebnje. Później występował m.in. w Vardarze Skopje i Picku Szeged. Obecnie reprezentuje barwy mistrza Białorusi Mieszkowa Brześć. Jest zawodnikiem o stosunkowo niskim wzroście (179 cm), ale jego głównymi atutami są zwrotność, szybkość i kreatywność.

"Jestem bardzo szczęśliwy z powodu podpisania kontraktu. Łomża Vive Kielce to bardzo ambitny zespół, z bardzo dobrymi zawodnikami oraz trenerem. Wszyscy znamy także kieleckich kibiców. Biorąc to pod uwagę, decyzja o przenosinach była bardzo łatwa. Mam nadzieję, że pomogę klubowi osiągnąć wszystkie cele w polskiej lidze oraz w Lidze Mistrzów" - powiedział Skube, cytowany przez oficjalną stronę internetową mistrzów Polski.

Zadowolenia z podpisania kontraktu ze Słoweńcem nie ukrywał prezes klubu Bertus Servaas.

"Stasa Skube traktuję jako kolejne poważne wzmocnienie zespołu od sezonu 2022/2023. Jest to doświadczony zawodnik, który bardzo dużo widzi na boisku. Bardzo się cieszę, że wybrał naszą ofertę i chce z nami wrócić do Final Four Ligi Mistrzów" - podkreślił.

Skube podpisał z Łomżą Vive Kielce trzyletni kontrakt, obowiązujący od sezonu 2022/2023. Słoweniec do Kielc przejdzie na zasadzie wolnego transferu. Od przyszłego sezonu zawodnikami kieleckiej drużyny będą także dwaj Francuzi Nedim Remili i Benoit Kounkoud, występujący obecnie w Paris Saint-Germain.

Autor: Janusz Majewski