Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. Philip Stenmalm nowym zawodnikiem Orlenu Wisły Płock

Szwed Philip Stenmalm od nowego sezonu będzie piłkarzem ręcznym Orlen Wisły Płock. 27-letni lewy rozgrywający podpisał z wicemistrzem Polski dwuletni kontrakt. Jest to ostatni z zaplanowanych letnich transferów ekipy "Nafciarzy".

Zdjęcie Philip Stenmalm /AFP

"Bardzo się cieszę, że Philip dołączy do naszego zespołu. Jest to gracz ze sporym doświadczeniem zdobytym w silnych ligach oraz w europejskich pucharach, a co było ważne dla trenera Sabate, może występować zarówno w ataku, jak i w obronie" - powiedział prezes SPR Wisły Płock Robert Czwartek.

Reklama

Stenmalm w ostatnim sezonie był graczem francuskiego Pays d'Aix Universite Club handball, ale w karierze ma także występy w HK Drott (2011-2014), Naturhouse La Rioja (2014-2016), KIF Kolding Kopenhaga (2016-2018).

W 2013 roku został wybrany MVP mistrzostw świata U-21. Z seniorską reprezentacją Szwecji wystąpił na mistrzostwach Europy 2016, igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro oraz MŚ 2017.

Decyzję o przyjściu do Płocka podjął po rozmowie z trenerem Xavi Sabate. "Po namyśle i rozmowach z moimi najbliższymi zdecydowałem, że to będzie najlepsza ścieżka dla mnie. Jestem podekscytowany możliwością stania się częścią zespołu, jaki buduje Xavi i władze klubu oraz szansą na ponowne występy w Lidze Mistrzów. Wiem również, że w Płocku są silne tradycje piłki ręcznej, co również nie było dla mnie bez znaczenia" - powiedział po podpisaniu kontraktu Philip Stenmalm.

Szwed jest zadowolony, że w nowym sezonie będzie grać w Orlen Wiśle, wie, jakie są plany drużyny. "Trener Sabate ma dużą wiarę w moje umiejętności i pomysł, jak je możliwie najlepiej wykorzystać na boisku. Wiem, że kibice w Płocku marzą o ponownym zdobyciu tytułu mistrza Polski i Pucharu Polski, chcą także zrobić kolejny krok na arenie międzynarodowej. Liczę, że będę w stanie pomóc zespołowi w realizacji zadań" - powiedział.

Dyrektor sportowy Orlen Wisły Adam Wiśniewski zapowiedział, że obecnie jest to ostatni z zaplanowanych transferów. "Skład będziemy uzupełniać naszymi najzdolniejszymi wychowankami z drugiego zespołu. Zostaną z nami wychowankowie: Paweł Kowalski i Damian Woźniak. Nie ma jeszcze decyzji, co będzie z Aleksem Olkowskim i Krystianem Wołowcem, rozmowy trwają" - dodał i potwierdził, że w sztabie szkoleniowym Xaviera Sabate znajdą się dalej Josep Espar oraz Artur Góral. Bez zmian pozostanie również sztab medyczny.

Po zakończeniu sezonu 2018/2019 z zespołu Orlen Wisły odeszło ośmiu zawodników: bramkarze - Marcin Wichary i Adam Borbely oraz Nacho Moya, Mateusz Piechowski, Marko Tarabochia, Tomasz Gębala, Nemanja Obradović i Dan Racotea.

W sezonie 2019/2020 na parkiecie zobaczymy nowych zawodników, m.in.: chorwackiego bramkarza Ivana Stevanovicia i jego rodaka Leona Susnję oraz Hiszpanów Alvaro Ruiza i Niko Mindegię, a także Węgra Zoltana Szitę.