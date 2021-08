Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła zaczyna granie

Piłka ręczna

„Od soboty zaczynamy rozgrywać mecze kontrolne z udziałem publiczności. Chcemy przyzwyczaić kibiców do nowej drużyny, zachęcić, by przychodzili do Orlen Areny. Przed nami pojedynki z HCB Karvina, Azotami Puławy i DHFK Lipsk” - powiedział drugi trener "Nafciarzy" Dawid Nilsson.

