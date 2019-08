Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła Płock po mistrzostwo Polski i ćwierćfinał LM

- Realny dla nas plan to finał mistrzostw i Pucharu Polski oraz ćwierćfinał Ligi Mistrzów, ale oczywiście będziemy walczyć o złote medale - powiedział dyrektor sportowy zespołu piłkarzy ręcznych Orlenu Wisły Płock Adam Wiśniewski. Na inaugurację sezonu w piątek zagrają z Azotami.

"W poprzednim sezonie udało nam się zmniejszyć dystans do Vive, byliśmy blisko pokonania rywali, ale jeszcze troszeczkę nam zabrakło. Przed sezonem nasz skład bardzo się zmienił, jesteśmy silniejsi, przepracowaliśmy solidnie okres przygotowawczy, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na pierwszy mecz" - dodał Wiśniewski, były skrzydłowy drużyny narodowej.

Płoccy kibice mają nadzieję, że zespół powróci na tron lidera krajowych rozgrywek. Po sezonie 2018/2019 zaszły w nim spore zmiany kadrowe. Z drużyną pożegnali się: bramkarz Marcin Wichary, który zakończył karierę zawodniczą, a także Adam Borbely, Dan Racotea, Marko Tarabochia, Nemanja Obradović, Nacho Moya, Tomasz Gębala i Jose de Toledo.

Na ich miejsce przyszli: bramkarz Ivan Stevanović, obrotowy Leon Susnja, rozgrywający - Zoltan Szita, Philip Stenmalm, Konstantin Igropulo, Niko Mindegia, Alvaro Ruiz i skrzydłowy Jerko Matulić.

Zespół rozpocznie zmagania o ligowe punkty w piątek o godz. 18 od meczu z Azotami Puławy, dwa tygodnie później rozpoczną się rozgrywki Ligi Mistrzów. Na początek, 14 września o godz. 14.00, płockiej ekipie przyjdzie się zmierzyć z Czechowskimi Niedźwiedziami.

"Plany mamy ambitne, chcemy dotrzeć wreszcie do ćwierćfinału rozgrywek, ale to będzie bardzo trudne. Nasza grupa jest bardzo wyrównana, wiemy, że żadna z drużyn "nie przespała" okresu przygotowawczego, wzmocniła się, dlatego o awansie do fazy pucharowej może decydować nawet liczba zdobytych i straconych bramek. Nie jest wykluczone, że trzy zespoły będą miały taką samą ilość punktów, dlatego tak ważne będzie zdobywanie goli" - ocenił.

Płocczanie okres przygotowawczy rozpoczęli 22 lipca. Kilka dni później rozegrali pierwszy mecz sparingowy - przegrali z niemieckim DhfK Leipzig 25-31. Później m.in. w Orlen Arenie pokonali Energę Wybrzeże Gdańsk 39-25 i Azoty Puławy 35-22. Brali udział w Dnierp Cup, gdzie wygrali z wicemistrzem Izraela Hapoelem Riskon Le Zion 25-18, zremisowali 31-31 z SKA Mińsk i grając bez doświadczonych zawodników, ulegli Motorowi Zaporoże 23-32. Philip Stenmalm został MVP turnieju, w którym zajęli ostatecznie drugie miejsce.

Trener Xavi Sabate nie ma komfortu prowadzenia zajęć ze wszystkimi piłkarzami. Z drużyną nie trenował m.in. Michał Daszek, który przeszedł operację barku i powoli dochodzi do pełnej sprawności. Wszystko wskazuje na to, że będzie do dyspozycji szkoleniowca dopiero na przełomie października i listopada. Wszyscy pozostali mający drobne urazy dochodzą do pełnej sprawności.

Ostatni raz tytuł mistrza Polski drużyna z Płocka wywalczyła w 2011 roku. Od tamtej pory złote medale zdobywają zawodnicy kieleccy.

Jolanta Marciniak





